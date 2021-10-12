Oppo ColorOS 12 Beta Güncelleme Tarihlerini Paylaştı

MOBİL

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (11 Ekim)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 11 Ekim haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.