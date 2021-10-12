Oppo ColorOS 12 Beta Güncelleme Tarihlerini Paylaştı
Oppo, ColorOS 12 beta güncelleme tarihlerini açıkladı. Şirket, mobil işletim sisteminin yeni sürümü ile birlikte 110'dan fazla cihazı yükseltmeyi hedefliyor.
Çin merkezli teknoloji devi Oppo, ColorOS 12 beta güncelleme takvimini açıkladı. Peki, Android 12 tabanlı ColorOS12 betası hangi telefonlara sunulacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Oppo, ColorOS 12 Beta Güncelleme Takvimi Belli Oldu
Çinli telefon üreticisi Oppo, ColorOS 12 beta güncelleme takvimini paylaştı. Şirket, mobil işletim sisteminin yeni sürümüyle 110'dan fazla cihazı yükseltmeyi ve dünya çapında 150 milyon kullanıcıyı kapsamayı planlıyor.
Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (11 Ekim)
Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 11 Ekim haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.
Beta güncellemesi sunulacak cihazlar şu şekilde:
- OPPO Find X3 Pro (Ekim 2021)
- OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition (Kasım 2021)
- OPPO Find X2 Pro (Kasım 2021)
- OPPO Find X2 (Kasım 2021)
- OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Edition (Kasım 2021)
- OPPO Reno6 Pro 5G (Kasım 2021)
- OPPO Reno6 5G (Kasım 2021)
- OPPO Reno6 (Aralık 2021)
- OPPO Reno6 Z 5G (Aralık 2021)
- OPPO Reno5 Pro 5G (Aralık 2021)
- OPPO Reno5 Pro (Aralık 2021)
- OPPO Reno5 Marvel Edition (Aralık 2021)
- OPPO Reno5 (Aralık 2021)
- OPPO F19 Pro+ 5G (Aralık 2021)
- OPPO A74 5G (Aralık 2021)
- OPPO A73 5G (Aralık 2021)
- OPPO Find X3 Lite 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Find X3 Neo 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Find X2 Lite (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Find X2 Neo (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno 10x Zoom (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno5 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno5 Z 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno5 Lite (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno5 F (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno5 A (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 Pro 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 Z 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 Pro (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 Mo Salah Edition (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 Lite (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno4 F (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno3 Pro 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno3 Pro (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO Reno3 (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO F19 Pro (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO F17 Pro (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO A94 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO A94 (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO A93 (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO A54 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO A53s 5G (2022'nin ilk yarısı)
- OPPO F19s (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO F19 (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO F17 (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO A74 (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO A73 (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO A53s (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO A53 (2022'nin ikinci yarısı)
- OPPO A16s (2022'nin ikinci yarısı)
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