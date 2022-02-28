Oppo En Yeni Amiral Gemisi Modellerini MWC 2022'de Görücüye Çıkardı!

Oppo, Mobil Dünya Kongresi 2022'nin açılışında yeni teknolojilerinin tanıtımını yaptı. Markanın duyurduğu yeni teknolojiler arasında, 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, pil ömrünü iki katına çıkaran Battery Health Engine, 9 dakikada 4500mAh pili şarj eden 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj ve 5G'yi hızlı bir Wi-Fi'a dönüştüren yeni OPPO 5G CPE T2 bulunuyor. Find X5, Find N ve OnePlus 10 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlarını da ziyaretçilerle buluşturan Oppo, son teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X, Oppo Air Glass ve Oppo Retractable Camera gibi inovatif teknolojilerini de sergiledi. İşte detaylar!

Oppo En Yeni Amiral Gemisi Modellerini Tanıttı

Oppo, Canalys rakamlarına göre 2021 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon markası konumunu ve yüzde 11 olan pazar payını korudu. Oppo Find X3 Serisi sevkiyatları önceki nesle kıyasla yüzde 140 arttı. 5G liderlerinden Oppo, ikinci yılda da üst üste dünyanın ikinci büyük Android 5G akıllı telefon markası oldu. Oppo, yeni yayınladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, Çevre Koruma, Gençliği Destekleme, Dijital Katılımcılık ve Sağlık konularındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Oppo, çevre kirliliğini ve atıkları azaltmak için, Çin'de 1,2 milyondan fazla telefonunun geri dönüşümüne dahil oldu. Bu, 215 tondan fazla elektronik atığın önüne geçmek anlamına geliyor.

SUPERVOOC Hızlı Şarj Cihazı

Oppo, 2014 yılında SUPERVOOC teknolojisini çıkardığından itibaren hızlı şarj teknolojisinde önemli bir kademe kaydetti. MWC 2022'de Oppo, en yeni ürünü olan 150W SUPERVOOC hızlı şarjın resmi tanıtımını yaptı. Doğrudan şarj teknolojisi ve şarj pompalarını kullanarak yapılan 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, 4.500mAh pili yüzde 50 oranında 5 dakikada şarj ediyor ve yüzde 100 şarj seviyesine sadece 15 dakikada ulaşıyor.

150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, Oppo'nun geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Find X5 Serisi'nde yer alan Battery Health Engine ile entegre edilebiliyor. Bu teknoloji, pilin performansını, 1600 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitesinin yüzde 80'i seviyesinde tutuyor ve böylece sektörün mevcut standardı olan 800 şarj döngüsünün iki katına ulaşıyor. 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi, 2022'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan bazı OnePlus modellerinde yer alacak.

Oppo'nun, MWC 2022'de tanıttığı 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi ise, 4500mAh pili yüzde 100 şarj etmek için kullandığı yaklaşık 9 dakikalık süreyle şarj gücünün sınırlarını zorluyor.

Yeni 5G CPE T2

5G CPE cihazları, 5G sinyallerini Wi-Fi veya LAN ağ bağlantılarına dönüştürerek çok sayıda cihazın, ev, ofis ve diğer ortamlarda bir 5G servisine bağlanabilmesini sağlıyor. Mevcut bir genişbant altyapısı bulunmayan yerlerde, cihazlar hızlı 5G internete, sadece bir 5G SIM kartı takarak bir 5G CPE cihazı üzerinden bağlanabiliyor. Oppo 5G CPE T2, Oppo'nun 5G CPE ürün serisinde en son halkayı oluşturuyor. Qualcomm Snapdragon X62 5G modem-RF sistemine ve OPPO'nun güncellenmiş O-Reserve 2.0 akıllı anten teknolojisine sahip olan bu yeni ürün, bu sayede 5G sinyallerini hızlı ve istikrarlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürebiliyor.

T2'nin çıkışından önce Oppo'nun önceki iki 5G CPE cihazları dünya çapında mobil operatörler tarafından çok beğenilmişti. Yeni T2 ile birlikte, Ortadoğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinde operatörlerle anlaşmalar yapan Oppo, 5G CPE'nin bağlantı gücünü yeni bölgelerde çok daha fazla kullanıcıya 2022'nin ikinci yarısında sunmaya başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.