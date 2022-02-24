Oppo Find X5 Serisi'ni Tanıttı!

Oppo, bugüne kadar geliştirilen en güçlü amiral gemisi Find X5 Serisi'ni, online olarak düzenlediği global etkinlikte gün yüzüne çıkardı. Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO bugün, üstün görüntü kalitesi ile çıtayı yükselten son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisi'ni tanıttı. İşte detaylar!

Oppo Find X5 Serisi Özellikleri

Find X5 Serisi, yenilikçi özelliklerle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında, akıllı telefonla video çekmenin en büyük zorluğu olan gece kaydını başarıyla gerçekleştiren özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Bu teknoloji, ikili IMX766 kamera sistemi ve SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Işığın düşük olduğu ortamlarda akıllı telefonlar ile çekim yapmak büyük bir zorluk olduğundan birçok anı ya yakalanamıyor ya da düşük kalitede kaydediliyor.

Buradan yola çıkan OPPO, gece çekimlerinin ayrıntılarını gün yüzüne çıkaran özel bir görüntüleme NPU teknolojisi olan MariSilicon X'i geliştirdi. En iyi görüntüleme performansı için 6 nanometrelik bir işlemciyle geliştirilen MariSilicon X, yalnızca bugünün en güçlü yapay zeka bilgi işlem gücünü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda OPPO Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ileri düzey yapay zeka destekli gürültü azaltma (AINR) algoritmasını da sunuyor. Bu da daha ince ayrıntıları, cilt tonunu ve renk doğruluğunu korurken parazitleri her karede piksel boyutunda algılayıp azaltıyor.

Geliştirilen çözümler sayesinde, çekilen gece videolarının çözünürlüğünde dört kat iyileştirme, daha az gren ve üstün renk kalitesi sunuluyor. Böylece Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ilk kez 4K Ultra Gece videolarının her karesi hiç olmadığı kadar net kaydediliyor. OPPO'nun MariSilicon X teknolojisi, Find X5 Pro'nun gelişmiş görüntüleme sisteminin temel unsurlarından yalnızca biri. Geniş ve ultra geniş açılı kameraların her ikisi de Sony'nin gelişmiş 50MP IMX766 amiral gemisi sensörlerine sahip.

Özel algoritmaları bir araya getiren geniş açılı kamera, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme (OIS) sistemine sahip. Algoritmalar, el titremesine karşı koymak, gürültüyü azaltmak ve sahneleri keskinleştirmek için her kullanımda gelişiyor ve bunun sonucunda her zaman bir öncekinden daha iyi fotoğraf çekimleri ve daha net videolar elde ediliyor. Geniş ve ultra geniş kameralarla 4K Ultra Gece Videosu çekebilen Find X5 Serisi hem fotoğrafta hem de videoda sektörün en iyi geniş ve ultra geniş görüntüleme kalitesine sahip.

Find X5 Pro'nun ön kamerasında kullanılan IMX709 sensörünü özelleştirmek için Sony ile yakın çalışmalar yürüten OPPO, selfie'lerin her zamankinden daha iyi görünmesini sağlamak için ön kameraya MariSilicon X teknolojisini entegre etti. Böylece zorlu ışık koşullarında bile daha fazla doku ve daha doğru renk üretimi sağlandı. Hatta, ön kamera çekiminde daha fazla kişi kareye girdiğinde, selfie kamerası otomatik olarak 80 derecelik geniş açıdan 90 derecelik geniş açıya geçerek herkesin kareye girmesini sağlıyor.

OPPO Find X5 Pro modeli, kameranın Pro modunda kullanılmak üzere Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu ve birçok ana filtre sunuyor; bu da mobil fotoğrafçılığa ikonik doğal renkler, profesyonel renk profili ve stil kazandırıyor. Find X5 Pro, ultra-sert gerçek seramikten üretilen kasası, inceliği en iyi şekilde yansıtmak için Seramik Beyazı ve Parlak Siyah renklerinde sunuluyor. Kesintisiz seramik arka panel, herhangi bir geleneksel cam panelden iki kat daha güçlü ve ısı dağıtımında iki kat daha etkili. IP68 Sertifikasına sahip Find X5 Pro, sıçramalara, suya ve toza karşı da dayanıklı.

Find X5 Pro'nun arka kısımdan başlayarak ön tarafa kadar kesintisiz ilerleyen yumuşak kavisler ve çizgiler cihaza premium bir görüntü kazandırmış. Cihaz 6,7 inçlik ultra net kavisli AMOLED ekrana ve WQHD+ çözünürlüğe ve yüzde 100 P3 renk gamına sahip. Find X5 Pro'nun 10 bit ekranı, 1 milyardan fazla renk görüntüleyerek yumuşak ton ve renk geçişleri sağlarken en ufak renk değişimlerinde bile tam derinlik ve renk aralığı sunuyor. Belirli ışık türlerine çok fazla maruz kalmak uyku kaçırabildiği gibi göz yorgunluğuna da neden olabiliyor.

Bu nedenle OPPO, farklı aydınlatma koşullarında göz bebeğinin kendini ayarlama hızını yakalamak adına Find X5 Pro'da 8192 farklı ekran parlaklığı kısma seviyesini mümkün kılıyor. Bunun sonucunda, daha konforlu bir ekran deneyimi ile bir akıllı telefonda bulunan en gelişmiş göz bakımı sunuluyor. Buzlu mat cam yapısıyla parmak izine dayanıklı kasaya sahip OPPO Find X5 ise ultra premium bir kaplamaya sahip. Find X5 ayrıca MariSilicon X tarafından desteklenen ikili IMX766 kamera sistemi, 6,5 inç 120Hz milyar renkli ekran, 80W SUPERVOOC şarj ile 30W AIRVOOC kablosuz şarj desteği ile geliyor.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden gücünü alan Find X5 Pro, gelişmiş yapay zeka özelliklerine ek olarak önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla güç verimliliği sağlıyor. OPPO, Find X5 Pro'da pil ömrünü artıran ve pil seviyesini yükselten güç yönetimi özelliklerini iki katına çıkardı. 5000 mAh çift hücreli büyük pil, Find X3 Pro'ya kıyasla yüzde 11'den fazla kapasite artışı sağlıyor. Find X5 Pro ayrıca, optimum pil ömrünü daha uzun süre koruyan Pil Sağlığı Motoruna/ Battery Health Engine sahip.

1600'e kadar şarj döngüsüne imkan tanıyan bu özellik, gelişmiş 80W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle de harmanlanmış. Find X5 Pro, yalnızca 12 dakikada sıfıra yakın bir değerden yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor ve OPPO 50W AIRVOOC cihazıyla kablosuz olarak yalnızca 47 dakikada yüzde 100'e kadar güç sunuyor. Peki siz cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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