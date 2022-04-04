Oppo F19, ColorOS 12 Herkese Açık Beta Güncellemesini Alıyor

Oppo sonunda ColorOS 12 betasını Oppo F19 akıllı telefon kullanıcıları için herkese açık bir şekilde sunuyor. Programa yalnızca Şubat ayı sonlarından bu yana davet alınmıştı ancak şimdi şirket, yazılımın bir sonraki aşamasına katılmak için 5 bin kullanıcı arıyor.

Oppo F19, Hindistan'da çok popüler bir akıllı telefon konumunda, bu nedenle Oppo şimdilik yalnızca Güney Asya ülkesinde beta test kullanıcıları arıyor. Beta için başvurup başvuramayacağını kontrol etmek isteyen kullanıcılar ayarlar menüsünden başvurabilirler. Ayarlardaki Yazılım Güncellemesi'ne ve ardından üst köşedeki dişli çarka basın. Beta mevcutsa "Beta Sürümü için Başvur" seçeneği mevcut olacak, aksi takdirde "bir sonraki dönem" için beklemeniz gerekiyor.

Kullanıcılar başvurduktan sonra beta sürümünü tahmini 3 iş günü içerisinde alabilecek. Bu da beta güncellemenin otomatik bir işlem olmaktan ziyade yetkililer tarafından gönderildiği anlamına geliyor.

Oppo, F19 kullanıcılarına güncellemeden sonra cihazlarının ısınabileceğini, yavaşlayabileceğini ve pilin daha hızlı bitebileceğini ancak bunun zamanla gelişeceğini hatırlatıyor.

Oppo F19 geçtiğimiz yıl bu zamanlar Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Yerel olarak oldukça sevilen telefonun teknik özellikleri ise şöyle:

Oppo F19 Teknik Özellikleri