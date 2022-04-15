Oppo F21 Pro Serisi Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo F21 Pro serisi nihayet bu hafta Hindistan'da piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülmesi ile birlikte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı gibi detaylar da elimize ulaştı. Cihaz iki farklı sürümle piyasaya sürülüyor. Bunlardan biri 4G, diğeri 5G ismiyle markalanıyor.

Oppo F21 Pro 4G'de Çin markasının en yeni orta sınıf ahizesi mevcut. 60Hz yenileme hızı ve 600 nit'lik yüksek parlaklık sunan 6,4 inç FHD+ ekrana sahip. Ön tarafta 32MP Sony IMX709 selfie kamerası var. Arka tarafta ise 2MP mikro lens ve 2MP derinlik sensörü içeren 64MP'lık üçlü bir kamera düzeni bulunuyor.

Oppo F21 Pro 4G gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemciden alırken, Oppo F21 Pro 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 695'ten alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolamaya sahip telefonların RAM'ini kullanıcılar neredeyse 5 GB daha genişletebiliyor. Cihaz piyasaya turuncu ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuldu. Cihazın 4G versiyonu cam bir arka panele sahipken, 5G versiyonu arkada daha üstün bir his ve görünüm sunan fiberglas deriye sahip.

Yeni serinin telefonları şu anda Amazon Hindistan'dan ve perakende mağazalarından satın alınabilir. Marka, tüm büyük bankalarda %10'luk bir geri ödeme ve %70'e varan garantili geri alım değeri sunuyor. Müşterilere ayrıca tek seferlik ekran değişimi ve ücretsiz EMI seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca eski cihazlar için 2.000 INR'ye (yaklaşık 26$) ve Oppo cihazları için 3.000 INR'ye (yaklaşık 40$) kadar bir değişim bonusu imkânı var.

Cihazların ülkemize ve küresel pazara ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.

Oppo F21 Pro 4G Özellikleri

Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED

6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 680

Snapdragon 680 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32MP

32MP Arka Kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Pil: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği

4500mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

Oppo F21 Pro 5G Özellikleri

Ekran: 6.43 inç, FHD+, 90Hz, AMOLED

6.43 inç, FHD+, 90Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Pil: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği

4500mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

Oppo F21 Pro Serisi Fiyatları