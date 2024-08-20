Telsiz Gibi Çalışan Telefon: Oppo F27 5G Tanıtıldı!

Haziran ayında IP69K derecesine ve MIL-STD-810H uyumluluğuna sahip olan F27 Pro+ modelini piyasaya süren Oppo bu kez daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Oppo F27 5G'yi tanıttı.

Oppo F27 5G Özellikleri ve Fiyatı

IP64 sertifikası sayesinde toza karşı dayanıklı olan telefon temel düzeyde su direncine sahip. Oppo F27 5G'nin 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Islak parmaklar ile kullanılabilen bu ekran, 2100 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

187 gram ağırlığındaki telefon seçtiğiniz renk yoğunluğuna (Zümrüt Yeşili ve Amber Turuncusu) bağlı olarak 7,69 mm veya 7,76 mm ölçülerinde. Telefonun arkasında dairesel kamera adasını çevreleyen bir halka ışık bulunuyor.

50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ederken, ön kamera 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Oppo işlemciyi açıklamadı ancak detaylar MediaTek Dimensity 6300'ü işaret ediyor. 8 GB RAM'e 128 GB veya 256 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, ColorOS ve Android 14 ile kutudan çıkıyor.

İlginç bağlantı özelliklerinden biri de Reno 12 serisinde gördüğümüz BeaconLink. Bu özellik telsiz kullanmaya benzer bir deneyim sunmak için Bluetooth üzerinden yerel bir ses bağlantısı oluşturuyor ve etkili menzil 200 metre civarında.

Oppo cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryasının 4 yıllık kullanım sonrasında bile yüzde 80'in üzerinde bir kapasiteye sahip olacağını dile getiriyor. 45W hızlı şarj desteği sayesinde 71 dakikada 0'dan tam şarja ulaşabilen telefon birçok yapay zeka özelliği ile geliyor.

AI Studio, AI Eraser 2.0, AI Smart Image Matting 2.0, AI Recording Summary, AI Toolkit ve AI Speak bunlardan sadece birkaçı. İlk olarak Hindistan'da satışa sunulan Oppo F27 5G'nin fiyatı 275 dolar olarak belirlendi.