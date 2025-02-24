Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonundan Kötü Haber!
Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. Telefonu satın almak isteyenlerin canını sıkacak bir açıklama geldi.
Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 geçtiğimiz hafta Singapur'da düzenlenen etkinlik ile tanıtılmıştı. İnce yapısı ile katlanabilir telefon tutkunlarını heyecanlandıran telefonu satın almak isteyenlerin canını sıkacak bir açıklama geldi.
Oppo Find N5, Avrupa'da Satışa Sunulmayacak
Birçok kullanıcı bu telefonun Avrupa pazarında satışa sunulmasını bekliyor. Ancak marka tarafından yapılan resmi açıklama ile Oppo Find N5'in Avrupa'da satışa sunulmayacağı duyuruldu.
Ürün lansmanlarını her bölge için derinlemesine pazar araştırmaları yaptıktan ve stratejik öncelikleri belirledikten sonra gerçekleştirdiğini belirten Oppo'nun açıklaması şu şekilde;
"Oppo Find N5, Avrupa'da piyasaya sürülmeyecek. Bunun yerine 2025'in 1. çeyreğinde yani 24 Şubat'ta Avrupa genelinde Reno 13 serisini tanıtacağız ve tüketicilere en son teknoloji AI özellikleri ve şık, trendlere uygun tasarımlarla daha fazla seçenek sunacağız."
Katlanabilir iPhone Büyük Bir Sorunu Çözecek!
Yıllardır devam eden katlanabilir iPhone söylentileri geçtiğimiz günlerde tekrardan alevlendi ve ekrandaki katlama izi konusunda önemli bir bilgi paylaşıldı.
Bu kapsamda dünyanın en ince katlanabilir telefonunu satın almak isteyenlerin Çin, Singapur ve Asya'daki diğer pazarlardan temin etmeleri gerekiyor.