Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonundan Kötü Haber!

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 geçtiğimiz hafta Singapur'da düzenlenen etkinlik ile tanıtılmıştı. İnce yapısı ile katlanabilir telefon tutkunlarını heyecanlandıran telefonu satın almak isteyenlerin canını sıkacak bir açıklama geldi.

Oppo Find N5, Avrupa'da Satışa Sunulmayacak

Birçok kullanıcı bu telefonun Avrupa pazarında satışa sunulmasını bekliyor. Ancak marka tarafından yapılan resmi açıklama ile Oppo Find N5'in Avrupa'da satışa sunulmayacağı duyuruldu.

Ürün lansmanlarını her bölge için derinlemesine pazar araştırmaları yaptıktan ve stratejik öncelikleri belirledikten sonra gerçekleştirdiğini belirten Oppo'nun açıklaması şu şekilde;

"Oppo Find N5, Avrupa'da piyasaya sürülmeyecek. Bunun yerine 2025'in 1. çeyreğinde yani 24 Şubat'ta Avrupa genelinde Reno 13 serisini tanıtacağız ve tüketicilere en son teknoloji AI özellikleri ve şık, trendlere uygun tasarımlarla daha fazla seçenek sunacağız."

Bu kapsamda dünyanın en ince katlanabilir telefonunu satın almak isteyenlerin Çin, Singapur ve Asya'daki diğer pazarlardan temin etmeleri gerekiyor.