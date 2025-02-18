OLED Ekranlı OPPO Find X8 Mini'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Find X8 Ultra ve Find X8 Mini modellerine yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile beraber Find X8 Mini modelinin özellikleri ortaya çıktı.

OPPO Find X8 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station (DCS), Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden Find X8 Mini modeline dair önemli bilgiler paylaştı. İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonda düz ekran tasarımının tercih edildiği öne sürüldü. Telefonda Alert Slider yerine Apple'ın eylem düğmesine benzer bir butona sahip olacak. Kullanıcılar yeni butonu farklı işlevler için kolayca özelleştirebilecek.

Mini telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmayacak. Find X8 Mini'nin arka tarafında üç farklı kamera yer alacak.

Arka yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Samsung'un ISOCELL JN5 sensörünü kullanan periskop telefoto 3,5x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Telefonun 180 gram ile 189 gram arasında bir ağırlığa sahip olacağı söyleniyor. Mini modelinde MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci Find X8 ve Find X8 Pro'da da tercih edilmişti.