Oppo Vites Yükseltiyor: Dört Amiral Gemisi Birden Geliyor!

Oppo, yakında Find X10 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre seri Oppo Find X10, Find X10 Pro, Find X10 Pro Max ve Find X10 Ultra modellerinden oluşacak. Birkaç ay sonra tanıtılması beklenen bu amiral gemisi modeller için artık son viraja girildi. Bu nedenle heyecan giderek artarken son olarak Oppo Find X10 serisi önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X10 Serisinden Bir Model Neden SRRC Sertifikası Aldı?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak bilinen Digital Chat Station, Oppo Find X10 serisindeki bir modelin SRRC sertifikası aldığını öne sürdü. Sertifika alan cihazın tam olarak hangi model olduğu henüz bilinmese de Find X10 serisine ait olması nedeniyle serinin yakında tanıtılması bekleniyor.

SRRC gibi sertifikalar genellikle tanıtımdan birkaç hafta ya da birkaç ay önce alınırken bu süreçte cihazların tüm sertifikasyon işlemleri tamamlanıyor. Bu sertifikalar ise modellerin ilgili ülkenin standartlarını karşıladığını gösteriyor. Bu doğrultuda Oppo Find X10 serisi için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Oppo Find X10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo, Find X10 serisinin tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak yine Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre yeni akıllı telefon ailesinin eylül ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Buna göre önümüzde yaklaşık 1,5 aylık bir süre bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Oppo Find X9 serisi ise ekim ayında duyurulmuştu. Bu nedenle Find X10 ailesinin selefine kıyasla biraz daha erken tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte seride yer alan tüm modellerin teknik özellikleri ve fiyatları da resmiyet kazanacak.

Editörün Yorumu

Oppo Find X10 serisinin SRRC sertifikasını alması geliştirme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığına işaret ediyor. Beklendiği gibi tanıtımın eylül sonunda gerçekleşmesi halinde akıllı telefon pazarında yılın en dikkat çeken lansmanlarından birine tanıklık edebiliriz. Ancak aynı ay içerisinde Apple'ın da iPhone 18 serisi için bir lansman planladığını unutmamak gerekiyor. Eylül ayında gündemin hangi üreticinin etrafında şekilleneceğini ise hep birlikte göreceğiz.