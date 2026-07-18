Samsung'un 5G'li Bütçe Dostu Telefonu Türkiye'de! 120Hz Ekranı Var

Samsung'un Haziran ayında tanıttığı akıllı telefonu Galaxy A27 5G, Türkiye'de satışa sunuldu. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile sunulan model, depolama tarafında ise kullanıcıların karşısına 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile çıkıyor. Ayrıca son derece bütçe dostu bir fiyat etiketi bulunuyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A27 5G, Türkiye'de iki farklı sürümle piyasaya sürüldü. 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonun fiyatı 18 bin 286 TL ile 19 bin 659 TL arasında değişiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını tercih edenleri ise 21 bin 499 TL'lik bir fiyat etiketi bekliyor.

6 GB ile 8 GB RAM Arasındaki Fark Nedir?

RAM kapasitesi. bir akıllı telefon satın almadan önce dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. 6 GB RAM, günlük işler için ideal bir deneyim sağlar. Sosyal medyada gezinmek, video izlemek, birkaç sekme açık tutmak isteyenler sorun yaşamaz. Ama arkada yüksek güç tüketen oyun açıkken farklı uygulamaya geçerseniz oyunun kapanması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

8 GB RAM, cihazda rahat işlem yapmanıza olanak tanır. Hem oyun oynayıp hem tarayıcıya geçip bir konu hakkında araştırma yapabilirsiniz. Eğer cihazın sınırlarını zorlayacak bir uygulama kullanmıyorsanız kolay kolay kapanma gibi problemlerle karşılaşmazsınız. O yüzden hangisini tercih edeceğinize tamamen kullanım alışkanlıklarınızı göz önüne alarak karar vermelisiniz.

Depolama Alanı Olarak 128 GB mı, 256 GB mı Tercih Edilmeli?

Depolama alanı, cihazda ne kadar boyuta sahip dosya saklanabileceğini belirler. O yüzden kritik önem taşır. 128 GB'lık depolama alanı eğer sürekli yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekmiyorsanız, daha sonra ihtiyacınız kalmayan uygulamaları silme gibi alışkanlığınız yoksa kolay şekilde dolar. 256 GB'lık depolama alanı ise çok sayıda yüksek kaliteli fotoğraf ve videoyu cihazınızda tutmanıza imkân tanır. Özellikle bulut depolama hizmeti kullanma alışkanlığınız varsa pek sorun yaşamazsınız.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus+

Corning Gorilla Glass Victus+ Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 1400 nit

1400 nit İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Makro Kamera: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut : 162,4 mm x 78,2 mm x 7,8 mm

: 162,4 mm x 78,2 mm x 7,8 mm Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A27 5G'nin İşlemcisi Nasıl Performans Sunuyor?

Samsung Galaxy A27 5G, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, popüler mobil oyunların büyük bir kısmını sorunsuz şekilde çalıştırıyor. Örneğin PUBG Mobile'da ortalama 57 FPS elde ederken Call of Duty Mobile'da ise 60 FPS değerini görebiliyorsunuz. Bu oyunlardan nispeten daha az güç tüketen Mobile Legends: Bang Bang'de ise 89 FPS elde edebiliyorsunuz. Sistemi oldukça zorlayan Genshin Impact ise 38 FPS sağlıyor.

Samsung Galaxy A27 5G'de Kaç mAh Batarya Var?

Cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bununla birlikte 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Hatırlatmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy A26 da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı ile piyasaya sürülmüştü. Günlük kullanımda günü sorunsuz şekilde çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A27 5G'nin fiyatının epey bütçe dostu olduğu kanaatindeyim. Başlangıç fiyatı, mevcut akıllı telefon pazarına göre oldukça uygun sayılır. Oyun performansı da ideal seviyede. Telefondan film izleyenleri memnun edecek ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar ve canlı görüntü sağlayacaktır. Tüm bunları göz önüne alacak olursak epey ilgi göreceğini söyleyebilirim.