OPPO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Türkiye'de Satışa Sunuldu

OPPO'nun geçtiğimiz aylarda tanıttığı A6t 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6t 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A6t 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL, 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 17 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Türkiye'de bütçe dostu Android telefonun mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

OPPO A6t 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

1.125 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Ana Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Monokrom Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)

4 GB / 6 GB / 8 GB (LPDDR4X) Depolama: 64 GB / 128 GB (UFS 2.2)

OPPO A6t 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Bütçe dostu Android telefondaMediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimesnity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang, Subway Surfers City, PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile ve dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Dimensity 6300 işlemcisini orta segment telefonlarda sık sık görüyoruz. Örneğin bu işlemci daha önce vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda kullanılmıştı. Bu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut.

OPPO A6t 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 256 PPI piksel yoğunluğu ve 1125 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayeinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise dışarıdayken güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli olan OPPO A6'da 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 1125 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 256 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. İki telefonun da aynı ekran özelliklerine sahip olduğunu görüyoruz.

OPPO A6t 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Uygun fiyatlı telefon, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Cihazda ayrıca portre, panorama ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da bulunuyor. Serinin diğer modeli olan OPPO A6'da 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı lensin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO A6t 5G'nin kendi segmentinde iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yenileme hızının 120Hz olmasının önemli bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Batarya kapasitesinin de 6.500 mAh seviyesinde olması oldukça önemli. Yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmıyor. Bu arada cihazda yer alan işlemcinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu da belirteyim.