Çift 200 MP Kameralı Xiaomi 18 Pro Yolda! Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 18'e yönelik heyecan sürerken bugün seriyle ilgli önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki serinin en üst modeli olması beklenen Xiaomi 18 Pro, yeni bir sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak kritik bir eşiği geride bıraktı. İşte detaylar...

Xiaomi 18 Pro Neden SRRC Sertifikası Aldı?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 18 Pro, SRRC sertifikasını aldı. Bilmeyenler için SRRC sertifikası bir akıllı telefonun piyasaya sürülmesine kısa bir süre kaldığını gösteren aşamalardan biri olarak kabul ediliyor.

Zira bu tür sertifikasyon süreçleri genellikle tanıtımdan birkaç hafta ya da birkaç ay önce tamamlanıyor. Dolayısıyla Xiaomi 18 Pro'nun SRRC sertifikası alması Xiaomi 18 serisinin resmî tanıtımının artık çok yakın olduğuna işaret ediyor.

Xiaomi 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, ilk etapta ana vatanı Çin'de satışa sunacağı Xiaomi 18 serisinin tanıtım tarihini henüz resmen açıklamadı. Şirketten bu konuyla ilgili herhangi bir resmî duyuru gelmiş değil. Ancak son sertifikasyon gelişmeleri serinin tanıtımının artık oldukça yaklaştığını gösteriyor. Mevcut sızıntılar ve beklentiler doğrultusunda Xiaomi 18 serisinin eylül ayında resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi, son yıllarda özellikle batarya ve kamera tarafında rekabeti oldukça kızıştırıyor. Eğer sızıntılarda yer alan 7.000 mAh batarya ve 200 MP'lik çift kamera kurulumu gerçekse Xiaomi 18 Pro yalnızca performansıyla değil, pil ömrü ve kaliteli kameralarıyla da dikkat çeken modellerden biri olabilir. Öte yandan tüm bu bilgilerin henüz resmî olmadığını da unutmamak gerekiyor.