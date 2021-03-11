OPPO Find X3 Pro Özellikleri Açıklandı!

OPPO Find X3 Pro özellikleri duyuruldu. Çin merkezli teknoloji devi, internet üzerinden düzenlediği global etkinliğinde Find X3 Pro isimli yeni modelini tanıttı. Cihaz sahip olduğu özellikler ve şık tasarım ile dikkat çekiyor.

OPPO Find X3 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: LTPO OLED

Ağırlık: 193 gram

Çözünürlük: 3216 x 1440 piksel

RAM: 12 GB

İşlemci: Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

Kamera: 50 MP geniş açılı kamera, 50 MP ultra geniş açılı sensör, 13 MP telefoto ve 3 MP makro kamera. Ön kısımda ise 32 MP geniş açılı kamera.

Batarya: 4.500 mAh, 65 Watt hızlı şarj teknolojisi

Depolama Alanı: 256 GB

193 gram ağırlığındaki Find X3 Pro, kullanıcılarına 3216 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın LTPO OLED ekranı 525 PPI piksel yoğunluğuna ve 1300 nitlik en yüksek parlaklık değerine sahip. Ekranda 0,4 JNCD renk doğruluğu derecesi ve A+ DisplayMate sertifikası mevcut. Mutlak 10 Bit Renk Yönetim Sistemi'nden güç alan telefonun ekranı 5 ∼ 120Hz aralığında uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 888 işlemcisinden alan Find X3 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip. GPU tarafında ise Adreno 660 mevcut. Telefon sahip olduğu işlemci ve GPU sayesinde üst düzey grafiklere sahip oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynatabilecek. Ultra ince ve ultra verimli soğutma sistemi, amiral gemisinin sıcaklığını düşürerek aşırı ısınma sorununu önlüyor.

Cihazın arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 3 MP makro kamera ve 13 MP telefoto sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

65 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelen amiral gemisi, ColorOS 11.1 kullanıcı arayüzüne sahip. Hızlı ve hassas ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefonda Kenar Çubuğu özelliği mevcut. Kenar Çubuğu özelliği sayesinde ekranı sağdan içeri doğru kaydırarak daha fazla kişiselleştirilebilir seçeneğe sahip olabilirsiniz.