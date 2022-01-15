Oppo Find X5 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Oppo Find X5 Pro özellikleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan teknik özelliklere göre Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu güçlü donanımla dikkatleri üzerinde toplamayı başarabilir. Yeni cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo Find X5 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: 6,7 inç, AMOLED LTPO 2.0, 120Hz

Çözünürlük: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

Arka Kamera: 50 MP IMX766 + 50 MP IMX766 + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP IMX709

Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj

Çin merkezli telefon üreticisi Oppo tarafından geliştirilen Oppo Find X5 Pro isimli akıllı telefon modeline ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Digital Chat Station tarafından Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte merak içerisinde beklenen cihaza ilişkin bazı önemli teknik özellikler gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu AMOLED LTPO 2.0 ekran üzerinde kullanıcılarına 2K çözünürlük ve 120 yenileme hızı sunacak. Yeni akıllı telefon modelinde Snapdragon 8 Gen1 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX766 kamera, 50 MP çözünürlüğünde IMX766 ve 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacağı ileri sürüldü. İddiaya göre telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde IMX709 kamera yer alacak.

Find X5 Pro modelinde 5000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı ileri sürüldü. Sahip olduğu güçlü donanım ile dikkat çeken cihazda 80W kablolu hızlı şarj teknolojisinin yer alacağı belirtildi. İddiaya göre telefonda 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi de bulunacak.

Çinli telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin 2022 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Oppo, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat etikinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Gün yüzüne çıkan Oppo Find X5 Pro özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.