Oppo Find X8 Ultra'nın Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Oppo'nun Find serisi ürün müdürü Zhou Yibao, yeni model Find X8 Ultra'nın ne zaman çıkacağını duyurdu. Ama burada kötü bir haber de var.

Telefonun daha önce Mart ayında piyasaya sürüleceği yönünde bir dedikodu duyulmuştu ama Yibao bunun iyimser bir tarih olduğuna dair vurgu yapmıştı.

Bugün yaptığı açıklamayla Find X8 Ultra'nın Nisan ayında tanıtılacağını ve aynı ay içinde satışa sunulacağını duyurdu.

Oppo Find X8 Ultra'nın Özellikleri

Zhou, bu modelin, Çinli bir üreticiden çıkan yılın tek Ultra model telefonu olabileceğini belirtti. İlaveten cihazın dünyadaki en dar bir özelliğe sahip olacağına dair bir ipucu verdi ama tam olarak neyi kastettiği konusunda gizli kaldı.

Bu "dar" özelliğin çerçeveler olabileceği tahmin ediliyor. Cihaz, 6.82 inçlik bir 2K OLED ekran ile geliyor ve ekranın üreticisi ise BOE olacak.

Bunun yanı sıra, 1 inçlik ana kamera ve iki periskop telefoto kamera ile birlikte geniş açılı bir lens de cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

Ancak telefon yalnızca Çin'de piyasaya sürülecek. Sonralarda Avrupa pazarına açılır mı bilinmez ama şimdilik öyle bir düşünce yok.

Ultra İnce Küçük Ekranlı Amiral Gemisi

Oppo, Find X8 Ultra'nın yanı sıra, "ultra ince küçük ekranlı amiral gemisi" olarak nitelendirilen yeni bir model de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sözü geçen bu yeni modelin, şimdiye kadar Find X8 Mini olarak bilinen ve Find X8 Next adıyla yeniden markalaştırılan cihaz olması bekleniyor.

Telefon muntazam bir incelikte 7 mm ile 7.99 mm arasında ince bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında ve bu cihazla birlikte Oppo'nun Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air modellerine meydan okuması bekleniyor.