Oppo Find X8 Ultra, Göz Alıcı Tasarımıyla Gün Yüzüne Çıktı!

Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, yaklaşan lansmanı öncesinde merak uyandırmaya devam ediyor. Şirketin üst düzey akıllı telefon serisinin yeni üyesi hakkında son dönemde pek çok detay hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Şimdi ise cihazın tasarım ile ilgili yeni detaylar ve renk seçenekleri de gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'deki ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte cihazın resmi satış listelerinde yer alan görseller ortaya çıktı. Bu gelişme ile birlikte yeni Find X8 Ultra'nın tasarım detayları ve renk seçenekleri netlik kazandı.

Oppo Find X8 Tasarımı

Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, Yıldızlı Siyah, Ay Işığı Beyazı ve Sabah Işığı olmak üzere üç farlı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazın genel tasarım dili Find X8 Pro'yu andırsa da, iki model arasında bazı belirgin farklar da mevcut.

Bu farklılıklar arasında daha minimalist bir kamera modülü ve sol tarafta konumlandırılmış "Magic Cube" adlı özel bir eylem butonu öne çıkıyor. Find X8 Ultra'ya özgü bir diğer önemli detay ise, kavisli ekranıyla dikkat çeken Pro modelin aksine tamamen düz bir ekrana sahip olması.

Oppo Find X8 Özellikleri

Peki Oppo Find X8 Ultra'nın teknik özellikleri neler? İddialara göre 6.82 inç boyutunda 120Hz yenileme hızı sunan 2K+ çözünürlüklü OLED bir ekranla gelecek Find X8 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. 6100mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım süresi vadeden cihazın 100W kablolu ve 80W manyetik kablosuz şarj hızlarını destekleyeceği biliniyor.

Özellikle kamera performansıyla rakiplerinden sıyrılacağı söylenen telefonun 50 MP Sony LYT-900 ana kamera (OIS destekli), 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP 3x periskop telefoto lens 50 MP 6x periskop sensörden oluşan dörtlü bir arka kamera kuruluma ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP'lik bir kamera yer alacak.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte çalışacak Find X8 Ultra, kullanıcı deneyimini zenginleştiren ultrasonik parmak izi okuyucu, çift hoparlör ve IP68/69 sertifikalı su/toz direnci gibi özelliklerle de öne çıkıyor. 8.78mm inceliği ve 226 gram ağırlığıyla ergonomik bir tasarım sunacak telefon, 10 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Peki siz Oppo Find X8 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...