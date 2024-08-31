Oppo Find X8 Yeniden Sızdırıldı: Çalışırken Görüntülendi!

Oppo Find X8 serisinin Ekim ayında Çin'de piyasaya sürüleceğini daha önce duyurmuştuk. Standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşacak telefonlardan standart modeli yani Find X8'i daha önce kullanılırken görmüştük. Standart model bu kez kalın bir kılıf içerisinde görüntülendi.

Oppo Find X8 Tasarımı Nasıl Olacak?

Önceki sızıntılarda gördüğümüz büyük kamera adasını kalın kılıfın takılı olduğu bu fotoğraflarda da görüyoruz. Mikrofonlar ve sensörler için kılıf üzerinde birçok delik yer alması da dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro modellerinde de göreceğimiz yakalama düğmesinin Oppo Find X8 serisinde de yer alması bekleniyordu.

Kılıfa baktığımızda yakalama düğmesi için herhangi bir bölüm olmadığını görüyoruz. Bu durumda iki farklı senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz: Kapasitif yapıdaki buton şu anda gizleniyor veya telefonda böyle bir buton yer almayacak.

Son raporlara göre Find X8, Pro modeli ile benzer şekilde MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alacak. 6.7 inç büyüklüğündeki düz ekranın 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. 50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ultra geniş kameraya sahip olan telefonun periskop kamerası, 3x optik yakınlaştırma imkanı sunacak.

5600 mAh kapasiteli bataryanın 100W hızlı şarj desteği ise en dikkat çekici özelliklerin başında yer alacak.