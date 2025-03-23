Oppo'nun Yeni Performans Canavarı Telefonlarının Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çinli teknoloji devi Oppo, son dönemde merakla beklenen pek çok yeni akıllı telefonunu piyasaya sürerken, yenileri için hazırlıklara başladı. Ünlü şirket son olarak yeni üst düzey modelleri Oppo Find X8S ve Find X8S Plus ile gündeme geldi.

Sektörel kaynaklar, markanın yakında satışa sunacağı yeni telefonlarının ekran, pil ve şarj özellikleri gibi bazı önemli teknik özelliklerini gözler önüne serdi.

Oppo Find X8S Özellikleri

Aktarılanlara göre yeni Find X8S modeli 1,5K çözünürlüklü 6.3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan cihaz, 5.700mAh'den daha büyük bir pil kapasitesi ile birlikte gelecek. Mevcut batarya 80W kablolu, 50W kablosuz şarj hızıyla desteklenecek. Telefonun merkezinde ise bu yıl piyasaya sürüleceği tahmin edilen Dimensity 9400+ işlemcisi yer alacak.

Modern tasarımıyla dikkat çeken Find X8S'in yalnızca 179 gram ağırlığında olacağı ve oldukça ince bir yapıda tasarlanacağı söyleniyor. Öyle ki telefonun 7 mm'ye yakın bir kalınlığa sahip olacağı ve ekran çerçevelerinin 1,38 mm'den daha ince olacağı belirtiliyor.

Oppo Find X8S Plus Özellikleri

Firmanın Find X8 serisinin üst düzey modellerinden Find X8S Plus ise 6.5 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. Kardeşi Find X8S gibi IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak telefon, 5.860mAh kapasiteli büyük bataryasıyla öne çıkacak. Cihaz 80W kablolu, 50W kablosuz şarj hızıyla desteklenirken, MediaTek'in Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacak.

İddialara göre Oppo Find X8S Plus da Find X8S'e benzer şekilde oldukça ince bir yapıda tasarlanacak. Öte yandan cihazın, ana modele kıyasla daha kalın bir çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek telefonlar ile ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Peki siz yeni Oppo Find X8S ve Find X8S Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...