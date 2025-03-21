Şarj Derdine Son: Dev Bataryalı Oppo F29 Serisi Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Oppo A5 modelini tanıtan Oppo bu kez F29 5G ve F29 Pro 5G modellerini tanıttı. Yeni akıllı telefonlar devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Oppo F29 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran krouma teknolojisini destekliyor.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 1 bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

6.500 mAh baarya kapasitesiyle öne çıkan telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Oppo F29 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Oppo F29 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 23.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 21.500 TL)

23.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 21.500 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 25.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 23.300 TL)

Oppo F29 Pro 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 7300 yer alıyor. Bu işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunan telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Oppo F29 Pro 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Oppo F29 Pro 5G Fiyatı