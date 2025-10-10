Yeni Amiral Gemisi: Oppo Find X9 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo, Find X9 ve Find X9 Pro modellerini 16 Ekim’de Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Her iki model de Dimensity 9500 yonga setinden güç alacak. Seriye dahil edilecek bir diğer model olan Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacak ve 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Son dönemde Find X9 Ultra’nın kamera özellikleriyle ilgili sızıntılar artmaya başladı. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, bugün Weibo üzerinden cihazın kamerasına dair yeni bilgiler paylaştı.

Oppo Find X9 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Teknik detaylara geçmeden önce sızdırılan bilgilerin Find X9 Ultra’nın mühendislik prototipine ait olduğunu ve Oppo'nun değişiklik yapmak için yeterli zamana sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Find X9 Ultra’nın ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX90E olacak.

1/1.12 inç boyutundaki bu sensör, OIS desteğine ve cam + plastik (GP) optik modüle sahip olacak. Ana kameraya iki adet 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve bir ultra geniş açılı lens eşlik edecek.

Sızıntıya göre, bu periskop telefoto kameralardan biri, Sony’nin amiral gemisi LYT-828 sensörüyle desteklenecek. Aynı sensörün, Oppo Find X9 Pro ve Vivo X300 Pro modellerinde de ana sensör olarak kullanılması bekleniyor. Bu kamera da OIS desteğine sahip olacak ve yaklaşık 3x sabit optik zoom sunacak. Cihazın ön tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor.

Find X9 ve X9 Pro modelleri Dimensity 9500 işlemciyle gelirken, Ultra versiyonu Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak. Find X9 Pro’nun 7.500 mAh batarya kapasitesi sunduğu göz önüne alındığında, Ultra modelinde benzer ya da biraz daha büyük bir batarya yer alabilir.

Ekran tarafında ise X9 Pro’da 6,78 inçlik bir panel bulunurken, Find X9 Ultra’nın 6,8 inç düz OLED LTPO 2K 120Hz ekrana sahip olacağı bildiriliyor.