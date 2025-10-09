Oppo Reno 15 Pro Max Ortaya Çıktı: Aklınızı Başınızdan Alacak!

Çinli teknoloji devi Oppo, akıllı telefon pazarında hareketli günler geçiriyor. 16 Ekim'de yeni amiral gemisi serisi Oppo Find X9'u tanıtmaya hazırlanan firma, bu serinin ardından odağını kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı Reno 15 serisine çevirecek.

Gelen son bilgiler ise serinin en üst düzeyi olan Oppo Reno 15 Pro Max'in özelliklerini gözler önüne seriyor. Görünüşe göre yeni telefon, üstün kamera ve işlemci özellikleriyle iPhone 17 Pro Max'e güçlü bir alternatif olacak. İşte detaylar!

Oppo Reno 15 Pro Max'in Özellikleri

Yeni cihaz 6.78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir OLED LTPO ekrana sahip olacakç sahip olacak. Yeni telefon, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Oppo Find X8 modellerinde de kullanılan Dimensity 9400 işlemcisinden güç alacak.

Amiral gemisi telefon bilhassa kamera yetenekleriyle öne çıkacak. İddialara göre yeni cihaz, Lumo görüntüleme teknolojisiyle güçlendirilmiş üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kamera adası, OIS destekli 200 MP'lik Samsung HP5 ana kameradan, 50 MP'lik bir periskop telefoto lensten ve bir adet ultra geniş açılı lensten oluşacak. Ön tarafta ise 50 MP'lik bir kamera yer alacak.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle kutudan çıkması beklenen Oppo Reno 15 Pro Max, 6500 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan beslenecek. Ayrıca NFC ve Wi-Fi 7 gibi güncel bağlantı özellikleri de telefonda mevcut olacak.

Oppo Reno 15 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Reno 15 Pro Max ve diğer Reno 15 modellerinin ilk olarak bu yılın sonlarında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Yeni cihazların küresel pazara gelmesi ise 2026'yı bulabilir. Fiyat tarafında ise Oppo Reno 15 Pro Max'in yaklaşık 600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.