Oppo, Dev Bataryalı Yeni Telefonuyla Büyük Ses Getirecek!

Her geçen gün ürün yelpazesini daha da genişleten Oppo, kısa bir süre önce yeni bir akıllı telefon modelini daha resmi olarak duyurdu. Şirket, yeni Oppo K12s isimli telefonunun 22 Nisan tarihinde Çin'de tanıtılacağını açıkladı.

Teknoloji devinin daha önce piyasaya sürdüğü OPPO K13 modeliyle birçok açıdan benzerlik gösteren K12s, özellikle şık tasarımı ve uzun pil ömrü ile şimdiden teknolojiseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Oppo K12s Özellikleri

Şirketin açıklamaları ve daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılara göre yeni Oppo K12s, ekran tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED panele ev sahipliği yapacak. Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle çalışan cihaz, önümüzdeki 5 yıl içinde yayınlanacak tüm yazılım ve güvenlik güncellemelerini ilk alan telefonlardan biri olacak.

7000 mAh kapasiteli dev bataryasıyla uzun bir pil ömrü vadeden Oppo K12s, 80 W'lik hızlı şarj desteğiyle de oldukça kısa sürelerde pilini doldurabilecek. Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden güç alacağı belirtilen telefon, 8/128 GB ve 12/256 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile satışa sunulacak.

Kamera tarafına da değinecek olursak, yeni K12s arka tarafında 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensöründen oluşan ikili bir kamera kurulumuna sahip olacak. Cihazın ön yüzüne ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

OPPO, K12s’i üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunacak: Star White (Yıldız Beyazı), Rose Purple (Gül Moru) ve Prism Black (Prizma Siyahı). İlk bakışta hem şık hem de teknik olarak güçlü bir cihaz olduğunu gösteren K12s, OPPO’nun orta segmentteki güçlü varlığını daha da artırabilir.

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