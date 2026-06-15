AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 8000 mAh Bataryası Var

OPPO K15'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda K15'in ekran özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca önceki modelden daha küçük bir ekrana sahip olacak.

OPPO K15'in Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO K15'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Modülün alt kısmında üçgen şeklinde bir desen bulunuyor. Bu, muhtemelen hoparlör olacaktır. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da yer alacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO K14'ün arka yüzeyinde de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti. K14'te modülün altında bir desenin yer almadığını belirtelim. Bu telefonun arkayüzeyinde de OPPO logosu mevcut. Önceki modelin renk seçenekleri arasında beyaz, açık mor ve koyu mor yer alıyor. Yeni telefonun renk seçenekleri ise henüz belli değil.

K15, serinin bir önceki modelinden hem daha hafif hem de daha ince olacak. Öyle ki telefon, 158,3 x 75,13 x 8.27 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olacak. K14 ise 166,6 x 78,5 x 8,6 mm boyutlarında ve 216 gram ağırlığında. OPPO K13'ün ise 163,2 x 76,1 x 8,5 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

OPPO K15'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.125 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda K15'te 120Hz yenileme hızı ve 1.200 nit civarı görebiliriz. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda bile sorunsuz kullanılabilecek.

OPPO K15'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2760 piksel

1256 x 2760 piksel İşlemci: 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci

2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Boyut: 158,3 x 75,13 x 8.27 mm

158,3 x 75,13 x 8.27 mm Ağırlık: 205 gram

OPPO K15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K15'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 ve K13 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K15'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldujça düşük.

OPPO K15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 17.999 rupi (8.800 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 19.000 rupi (9.290 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OPPO K15'in tasarımını beğendim. Kare şeklinde modül ve kullanılan desenler, telefonun etkileyici br görünüme sahip olmasını sağlamış Telefonun yalnızca tasarımı değil aynı zamanda özellikleri de dikkatimi çekti. AMOLED ekranda sayesinde cihazda hem film izlemenin hem de oyun oynamnın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.