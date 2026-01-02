200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Global Pazarda! 12 GB RAM'i Var

OPPO'nun yeni akıllı telefonu Reno 15 Pro geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Reno 15 Pro global pazara geldi. Çok güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, 12 B RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Reno 15 Pro'nun Global Fiyatı

OPPO Reno 15 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 20 bin 990 Tayvan Doları (28 bin 746 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tayvan'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Telefon mavi ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

OPPO Reno 15 Pro Özellikleri

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Büyüklüğü: 6,32 inç

6,32 inç Çözünürlük: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6200 mAh

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Akıllı telefonda Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. OPPO Reno 15 Pro Max'te de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Reno 15 Pro'da 6200 mAh batarya kapasitesi mevcut. 187 gram ağırlığındaki akıllı telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera + 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde.

Akıllı telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. 6,32 inç ekran büüyklüğüne sahip olan Reno 15 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 pikse lçözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 51,21 x 72,42 x 7,99 mm boyutlarında olan akıllı telefon yüzde 93,4 ekran gövde oranına sahip.