Oppo Find X9 Tanıtıldı: Markanın Şimdiye Kadarki En Güçlü Telefonu

Çinli teknoloji devi Oppo, uzun bir süredir geliştirdiği yeni amiral gemisi modelleriyle gündemdeydi. Şirket, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni Oppo Find X9 serisini nihayet tanıttı.

İlk etapta Find X9 ve X9 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak seri, sahip olduğu güçlü özellikleriyle şimdiden iPhone 17 ve Xiaomi 17 gibi serilere rakip olarak gösterilmeye başlandı. İşte yeni telefonlar ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Oppo Find X9 Serisinin Özellikleri

Yeni amiral gemisi modeller, MediaTek'in en güçlü işlemcisinden 200MP çözünürlüğündeki periskop telefoto kamerasına kadar neredeyse her alanda üst düzey özelliklerle donatılmış Cihazın öne çıkan teknik detayları şu şekilde:

Ekran

Serinin ana modeli Find X9, 6.59 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit tepe parlaklığı sunan düz bir Tianma OLED ekrana sahip. Teknik özelliklerinin yanı sıra 1.45 mm’lik ultra ince kenarlıklarıyla da dikkat çeken bu panel Oppo'nun geliştirdiği Kristal Kalkan Camı teknolojisi ile korunuyor.

Ana modelin üst düzey ekranını bir adım daha öteye taşıyan Pro modeli ise 6.78 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı sunan 8T LTPO teknolojisine sahip bir panel ile birlikte geliyor. Bu ekranda çerçeve kalınlıklarının 1.15 mm gibi rekor bir inceliğe düşürüldüğünü de belirtelim.

İşlemci ve Bellek

Serinin sunduğu güçlü performansın merkezinde MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Yeni cihazlar, 4.21GHz tepe saat hızına ulaşabilen sekiz çekirdekli bu yonga seti sayesinde en zorlu işlemlerin ve en büyük oyunların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

Söz konusu işlemcisini 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleriyle eşleştiren yeni modeller ayrıca, Oppo'nun kendi geliştirdiği Tidal Engine (Gelgit Motoru) yazılımı sayesinde kaynak dağıtımını daha dengeli bir şekilde yönetebiliyor ve yoğun yük altında bile yüksek performans seviyesinden ödün vermiyorlar.

Pil Ömrü

Serinin dikkat çeken bir diğer özelliği de devasa batarya kapasiteleri. Öyle ki serinin ana modeli Oppo Find X9 7025 mAh kapasiteli bir pile sahipken, X9 Pro'da bu değer 7500 mAh'a çıkıyor. Cihazlardaki bataryalar 80W SuperVOOC kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını desteklerken 5W ters kablosuz şarj teknoloji ile de uyumlu çalışıyor.

Kamera

Oppo Find X9 serisinin en çarpıcı yönlerinden birisi de tartışmasız kamera yetenekleri. Modellerde yer alan kamera sistemleri şu şekilde:

Find X9: OIS destekli 50MP Sony LYT-808 ana sensör, 50MP Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom sunan 50MP periskop telefoto (Sony LYT-600) sensör ve ön tarafta ise 32MP Sony IMX615 kamera yer alıyor.

Find X9 Pro: OIS destekli 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 50MP Samsung JN5 ultra geniş açılı sensör, 200MP periskop telefoto lens ve 50MP'lik bir ön kamera ile geliyor.

Ek olarak her iki model de 4K'da 120FPS video kaydı, Hasselblad XPAN modu ve HDR gibi profesyonel video kayıt özelliklerini destekliyor.

İletişim ve Bağlantı

Oppo, cihazların sinyal gücünü artırmak amacıyla özel olarak geliştirdiği Shanhai İletişim Geliştirme Çipini Find X9 serisine dahil ettiğini duyurdu. Bu çip sayesinde telefonlarda anten geçiş optimizasyonu yapılabiliyor, sinyal alımı güçleniyor ve farklı ağ koşullarında bile yükleme hızı ve çağrı netliği yüksek seviyelerde tutulabiliyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkacak yeni modeller Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ve IR kumanda gibi zengin bağlantı özelliklerine sahip. Bunun yanı sıra cihazlar su ve toza karşı IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmeleriyle de dayanıklılıklarını kanıtlıyor.

Oppo Find X9 Serisinin Fiyatları

Oppo, yeni amiral gemisi serisinin 22 Ekim'de Çin'de satışa sunulacağını duyurdu. Şirket ayrıca Find X9 Pro'nun 1TB depolama ve eSIM uydu iletişim özellikli bir versiyonunun kasım ayında raflardaki yerini alacağını da açıkladı. Mevcut modellerin fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Oppo Find X9 Fiyatları

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 616 dolar

16 GB RAM + 256 GB Depolama: 658 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 700 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 742 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 812 dolar

Oppo Find X9 Pro Fiyatları

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 742 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 798 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 840 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 938 dolar

Peki siz yeni Oppo Find X9 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar en iyi akıllı telefon modelleri arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.