OPPO'nun 7.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefonu Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var
OPPO, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi, 120 Hz ekranı ve 7.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken K14 5G modelini vitrine çıkardı. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Özellikleriyle orta segmente hitap eden OPPO K14 5G modeli resmen tanıtıldı.
- Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 8GB'a kadar RAM, 50 MP kamera ve 7000 mAh bataryayla geliyor.
- OPPO K14 5G modelinin başlangıç etiketi 194 dolar (vergiler dahil yaklaşık 17.400 TL) olarak açıklandı.
OPPO ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden K14 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon büyük bataryası, akıcın ekranı ve kullanıcıları üzmeyen bir fiyat etiketiyle geliyor. İşte merak edilen ayrıntılar!
OPPO K14 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran: 6,75 inç
- Ekran boyutu: 6,75 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1604 × 720 piksel (HD+)
- Yenileme hızı: 120Hz
- Maksimum parlaklık: 1125 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6nm)
- GPU: ARM Mali-G57 MC2, 1072MHz
- RAM: 6GB / 8GB LPDDR4X
- Sanal RAM: 8GB’a kadar
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2
- Depolama genişletme: microSD ile 1TB’a kadar
- Soğutma sistemi: 3900mm² buhar odası
- Arka kamera: 50MP ana sensör (f/1.8) + 2MP portre sensörü (f/2.4)
- Arka kamera video: 1080p 60fps
- Ön kamera: 8MP (f/2.2)
- Ön kamera video: 1080p 30fps
- Pil kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı şarj: 45W SuperVOOC
- Dayanıklılık: IP69 su ve toz geçirmez
- Ölçüler: 166,61 × 78,51 × 8,61 mm
- Ağırlık: 212 gram
OPPO K14 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?
OPPO K14 5G, 6.75 inç boyutlarında, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla geliyor. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebiliyorlar. Bununla birlikte paneli 1125 nit maksimum parlaklığı destekliyor. Cihaz, OPPO Find X9 modelindeki 3600 nitlik seviyeye ulaşamasa da güneş altında yeterli bir deneyim sunuyor diyebiliriz.
OPPO K14 5G'nin İşlemcisi Ne?
Cihazda MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi kullanılıyor. vivo V50 Lite 5G başta olmak üzere orta segment telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan yonga seti, 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Ayrıca iki adet 2.4 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
İşlemcisini göz önüne alarak OPPO K14 5G'nin mobil pazarda akıcı bir şekilde çalıştıramayacağı oyun yok diyebiliriz. Bu kapsamda PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty: Mobile başta olmak üzere yüksek gereksinimli mobil yapımları herhangi bir sorun olmadan oynatabilecek.
OPPO K14 5G'nin Kamerası Nasıl?
Ürün orta segmente hitap ettiği için kamera tarafında çok iddialı değil. Ancak yine de f/1.8 diyafram aralığına sahip 50 megapiksel ana ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel portre sensöründen oluşan çift kamera kurulumu kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO K14 5G'nin Bataryası Nasıl?
Cihazın en çok dikkat çektiği özelliklerinden biri de bataryası. Şirketin açıklamasına göre burada bizleri 45W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh kapasiteli bir pil karşılıyor. Amiral gemisi OPPO Find X9 Pro'da 7.500 mAh'lik bir batarya kullanıldığını dikkate alırsak bu seviyelerin hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.
OPPO K14 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?
OPPO K14 5G’nin 6GB RAM + 128GB depolama kapasiteli başlangıç modeli 194 dolardan satışa sunuluyor. Vergiler dahil edildiğinde bu fiyatın yaklaşık 17.400 TL’ye denk geldiğini tahmin edebiliriz. En üst seviye 8GB RAM + 256GB depolama seçeneği ise 237 dolardan satılıyor ve bu da tahmini olarak 21.000 TL’ye karşılık geliyor.
OPPO K14 5G Türkiye'de Satılacak mı?
OPPO, Türkiye’de oldukça aktif bir marka konumunda. Şirket, ülkemizde sadece Find N, Find X, Reno ve A serisi modellerini satışa sunuyor. Burada maalesef K serisine kısa bir süre önce eklenen K14 5G’nin Türkiye’ye pek de ihtimal dahilinde görünmüyor. Ancak yine firmadan gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.
Editörün Yorumu
OPPO K14 5G'nin sahip olduğu teknik özelliklerle orta segmentte iddialı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Özellikle MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi, 120 Hz ekranı ve 7.000 mAh'lik bataryasıyla kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilirim. Aynı şekilde 194 dolarlık fiyatı da ürünün ilgi çekici hale getiren önemli bir detay gibi görünüyor.