9340 mAh Batarya! Uygun Fiyatlı Oppo Pad SE İşlemcisi Netleşti

Oppo'nun Pad SE adında yeni bir bütçe dostu tablet üzerinde çalıştığı uzun bir süredir konuşulan bir söylenti. Cihazla ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Oppo Pad SE işlemcisi netleşti. İşte ayrıntılar!

Oppo Pad SE, Bütçe Dostu Tablet İşlemcisiyle Gelecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Oppo Pad SE, gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Dimensity G100'den alacak. Tayvan merkezli yarı iletken devinin bu yonga seti, ilk kez Oppo Pad SE’de kullanılacak. Böylece cihaz, Dimensity G100 ile piyasaya çıkan ilk mobil ürün olma unvanını da taşıyacak.

Öte yandan mevcut bilgilere göreyse Oppo Pad SE, 9340 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya, 33W kablolu hızlı şarj ile beslenecek.

Yakın zamanda Oppo'nun ana vatanı Çin'de tanıtılması beklenen Pad SE, fiyatıyla birlikte en ucuz tabletler arasına dahil olabilir. Kaç paraya satılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.