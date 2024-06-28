24 GB RAM ve 1 TB Depolama: OnePlus Ace 3 Pro Tanıtıldı!
OnePlus Ace 3 Pro modeli bugün nihayet tanıtıldı. Peki akıllı telefon kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?
Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden OnePlus Ace 3 Pro modeli bugün nihayet tanıtıldı. Resmi bilgileri göz önünde bulundurarak akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya atılan raporların büyük bir çoğunluğunun doğru çıktığını söylemek mümkün. İşte OnePlus Ace 3 Pro özellikleri, tasarımı ve fiyatı!
OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı
OnePlus Ace 3 Pro, 6.78 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan 8T LTPO OLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Delikli bir ekran tasarımına ev sahipliği yapan telefonun Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunduğunu belirtelim.
Ürüne güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 750 birimine sahip.
Önde 16 MP selfie kamerası, arkada ise f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 24 mm 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı (16 mm) ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca, 100W hızında şarj olan 6,100 mAh'lik bir pilden besleniyor.
Akıllı telefonun fiyatları ise şöyle;
- 12 GB/256 GB - $440
- 16 GB/256 GB - $481
- 16 GB/512 GB - $522
- 24 GB/1 TB - $605
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Bu rehberde OnePlus Nord 4'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte OnePlus marka yeni akıllı telefon!
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