OPPO'dan Beklenmedik Reno 16 Paylaşımı: Yapay Zeka Tuşuna Sahip Olacak!

OPPO'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Reno 16 ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan akıllı telefonla ilgili önemli bir detayı gözler önüne serdi. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16'da Yapay Zeka Butonu Yer Alacak

OPPO paylaştığı son tanıtım posteriyle Reno 16'da yer alacak yeni yapay zeka butonunu duyurdu. Bu yeni tuş kullanıcılara tek dokunuşla not alma imkanı sunacak. Bunu biraz daha açarsak butona basıldığı anda ekrandaki içerikler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve önemli bilgiler daha düzenli ve anlaşılabilir bir şekilde kaydedilecek. Şimdilik bu butonun farklı işlevlere sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor.

OPPO Reno 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM ve Depolama: 12/16 GB RAM - 256/512 GB ve 1 TB

Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16'da bizleri 6,57 inç boyutlarında 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran karşılayacak. Ocak ayında tanıtılan Reno 15'te de 6,59 inçlik, 1256 x 2760 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED bir ekran tercih edilmişti. Tüm bunları dikkate alarak yeni modelin ekran tarafında selefiyle benzer bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

OLED ekran teknolojisi LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi tonlarda gösterebiliyor. Buna ek olarak 120Hz yenileme hızları ise menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 İşlemcisi Nasıl?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisine yer verilecek. Halihazırda POCO X8 Pro gibi üst seviye telefonlara da güç veren yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm fabrikasyon sürecine sahip yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantajının olduğu anlamına geliyor.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi diyebiliriz. Ancak bu donanımların genel performansı üzerinde etkili tek etken değil.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Zira Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık değeri 30 FPS. Yani mobildeki oyunları en ufak bir sorun çıkmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

OPPO Reno 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 200 megapiksel ana kamera bulunacak. Bununla birlikte 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerine ev sahipliği yapacak. Hatırlanacağı üzere Reno 15'te 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunuyordu. Bu da ana kamerada ve ultra geniş açı sensöründe önemli bir artışın olacağı şeklinde yorumlanabilir.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 25 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Öte yandan Reno 15'in halihaızrda ülkemizde satıldığını biliyoruz. Bu nedenle Reno 16'da ülkemizde satışa çıkacak diyebiliriz.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 an itibariyle ülkemizde 43.999 TL'lik bir fiyata sahip. Yeni telefonun işlemci ve kamerada daha güçlü olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 45.000 ila 50.000 TL arasında bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında olduğu için Reno 16'da bir yapay zeka butonunun yer alacak olması beni çok fazla şaşırtmadı. Cihazın diğer özellikleri ise beni memnun etti diyebilirim. Özellikle işlemci ve kamera tarafında önemli yenilikler olacak gibi görünüyor.