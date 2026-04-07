POCO X8 Pro Türkiye'de! 12 GB RAM, 100W Hızlı Şarj ve Dahası

POCO'nun yeni telefonu X8 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek parlaklık ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Türkiye'de X8 Pro'nun fiyatı ne kadar?

POCO X8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

POCO X8 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip telefon siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

Ön Kamera: 20 MP

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

100W Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

POCO'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon daha yüksek bir parlaklığa sahip.

POCO X8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

POCO X8 Pro'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 88 FPS'te çalıştırabiliyor. Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyun da akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hııznda çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Redmi Turbo 5'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli X7 Pro'da ise Dimensity 8400 Ultra işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

POCO X8 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Telefonda ağır çekim, portre ve HDR dahil olmak üzere pek çok kamera modu yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO X7 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro'nun birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. 100W hızlı şarj teknolojisi, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim. Bu sayede telefon, gün içinde sık sık şarj etmeye ihtiyaç duyulmuyor.

Oyun oynamayı seven biri olarak benim için işlemci de oldukça önemli. X8 Pro, güçlü işlemci sayesinde PUBG Mobile'dan League of Legends: Wild Rift'e kadar çoğu oyunun sorunsuz şekilde oynanabilmesini sağlıyor. Bu arada suya dayanıklılığın da çok önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu özelliği sayesinde dışarıdayken aniden yağmur yağmaya başlarsa telefonunuzun su geçirip geçirmeyeceği konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.