OPPO'dan Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Ocak ayında piyasaya sürülen OPPO Reno 15 Pro'nun halefi için geri sayım başladı. Daha önce temel özellikleri sızdırılan Reno 16 Pro'nun son olarak kamera özellikleri doğrulandı. Peki yeni telefon kamera tarafında kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO kısa bir süre önce yaklaşan Reno 16 Pro'nun kamera özelliklerini doğruladı. Buna göre akıllı telefonda daha önceki sızıntılardaki gibi 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Reno 15 Pro'da da aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni model kamera tarafında devasa yeniliklerle gelmeyecek.

OPPO Reno 16 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W, kablolu, 50W kablosuz

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 6,78 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Selefinde 6,32 inçlik, 1216 x 2640 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir panelin kullanıldığını hatırlatalım. Tüm bunları dikkate alarak yeni modelin daha büyük bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 9500s yongasına yer verilecek. Halihazırda POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max gibi modellere de güç veren işlemci 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm veya daha eski mimarili işlemcilere kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve aynı zamanda daha hızlı çalıştığı anlamına geliyor.

Oyun performansında da üzmeyen donanım PUBG Mobile'ı 90 FPS Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS ve Zenless Zone Zero'yu ise 50 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 işlemcisinin bulunduğunu da belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro 25 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte markanın ülkemizde halihazırda Reno 15 Pro’yu sattığını düşündüğümüzde yeni modelin de tanıtımından kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde diyebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro an itibariyle ülkemizde 59.999 TL'den satıldığını biliyoruz. Yeni model ekran ve işlemci gibi detaylarda daha güçlü olacağından muhtemelen 60 ila 65.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir. Tabii yine de markanın açıklamasın beklemek en doğrusu olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro’nun doğrulanan kamera özellikleri beni memnun etti. Burada selefinde de aynı kamera özelliklerinin bulunması akıllarda bazı soru işaretlerine neden olabilir. Ben şahsen bu özelliklerin yeni model için de fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Diğer özelliklerin de amiral gemisi seviyesinde olması bekleniyor. Kısacası kullanıcıların çok fazla üzüleceğini düşünmüyorum.