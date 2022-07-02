OPPO Reno 8 Pro 5G Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni amiral gemisi mayıs ayından beri Çin'de satışa sunulmuştu. Yakın zamanda globalde de çıkış yapması beklenen telefon, geçtiğimiz günlerde FCC sertifikasyon web sitesinde listelendi.

Yeni 5G modeller içerisinde yer alan OPPO Reno 8 Pro 5G'nin uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlardan biri olarak öne çıkıyor.

OPPO Reno 8 Pro 5G Özellikleri

MediaTek Dimensity 8100 Max SoC işlemciden gücünü alan OPPO Reno 8 Pro 5G, 4500 mAh bataryaya sahip. Telefonun 80W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. 6.7 inç boyutundaki Full HD AMOLED ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip. Pro serisinin 128-256GB depolama ve 8-12 GB LPDDR5 RAM seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OPPO Reno 8 Pro 5G özellikleri içerisinde Sony'nin ürettiği 50 megapiksel IMX766 ana kamera lensi dikkat çekiyor. Ana arka kameraya destek olarak 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik makro lensleri telefonun arkasında konumlandırılmış. Ön tarafta ise bizi 32 megapiksellik selfie kamerası karşılıyor.

5G teknolojisini destekleyen telefon Android 12 sürümüyle birlikte gelecek. Cihazın ağırlığının ise 183 gram olması bekleniyor. Ayrıca OPPO'nun son sürümlerinde sıkça kullanılan yapay zeka hızlandırıcı NPU MariSilicon X çipi, daha net fotoğraflar ve yüksek görüntü kalitesi sağlamak amacıyla cihazda yer alıyor.

Aralık ayında Hindistan'da piyasaya sürülecek olan telefonun buna yakın bir tarihte global satışına da başlaması bekleniyor. Telefon 600 dolara yakın bir fiyattan satışa sunulacak.