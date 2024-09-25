OPPO, Bataryası Dört Yıl Eskimeyen Reno11 FS'i Türkiye'de Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Bir süre ara verdikten sonra Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden hızlı bir başlangıç yapan OPPO, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki hamlesi ise Reno Serisi’nin AI yani yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken OPPO Reno11 FS modelini Türkiye’de tanıtmak. Peki OPPO Reno11 FS özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunacak? İşte detaylar!

OPPO Reno11 FS şık tasarımı, yapay zeka özellikleri ve olağanüstü dayanıklılığıyla geliyor

OPPO, Türkiye'de Reno serisinin yeni üyesi olan Reno11 FS'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şık tasarımı ve gelişmiş AI özellikleriyle dikkat çeken bu telefon, 120Hz Akıllı Adaptif Ekran gibi teknolojilerle birlikte geliyor. OPPO Reno11 FS, Ekim ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 685 4G işlemcisinden alan OPPO Reno11 FS, fotoğrafçılıkta yaratıcılığı artıran AI Silgi, AI Stüdyo ve AI Akıllı Görüntü Montajı 2.0 gibi özellikleri de destekliyor. OPPO Reno11 FS fiyatı ise 15.999 TL olarak belirlenmiş durumda. OPPO Reno11 FS'in teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran : 6.7 İnç AMOLED 120Hz Akıllı Adaptif Ekran 1080x2412 çözünürlük (FHD+) Parlaklık: 2.100 nit 394 PPI

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 685 4G işemci 6nm işlem teknolojisi 8 çekirdekli işlemci Mali-G68 MC4 GPU

RAM : 8 GB fiziksel RAM + 8 GB’a kadar sanal RAM

Depolama : 256 GB depolama UFS 3.1 teknolojisi

Kamera Sistemi : 50 MP ana kamera 2 MP makro kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera (112 derece) 32 MP ön kamera

Batarya : 5.000 mAh 45W SUPERVOOC™ hızlı şarj (75 dakikada %100) 4 yıl batarya ömrü (normal kullanımda)

Boyutlar ve Ağırlık : Kehribar rengi: 7.76mm kalınlık, 187g ağırlık Zeytin Yeşili ve Mat Gri: 7.69mm kalınlık, 187g ağırlık

Renk Seçenekleri : Kehribar Zeytin Yeşili Mat Gri

Fiyat : 15.999 TL (8GB RAM + 256GB ROM modeli)



Peki siz OPPO Reno11 FS modelini nasıl buldunuz? Türkiye'de uygun fiyatlı olarak kabul edilecek bir segmentte olan bu telefonu satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.