Bu Tasarım Çok Konuşulur! Oppo Reno14 Pro Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Oppo'nun merakla beklenen Reno14 Pro telefonu için geri sayım sürüyor. Bu ayın başlarında modelin tasarımı ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı. Son olarak cihaza farklı bir açıdan daha net bakış sunan yeni bir görsel paylaşıldı. İşte ayrıntılar!

Karşınızda Oppo Reno14 Pro Tasarımı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Oppo Reno14 Pro’ya ait olduğu düşünülen yeni tasarım görsellerini paylaştı. Ancak standart Reno14 ve Pro modelleri arasındaki farklar henüz netleşmediği için sızdırılan bu tasarımın düz modele ait olma ihtimali de bulunuyor.

Görselde telefonun arka yüzeyinde üçlü kamera kurulumu ve bir LED flaş yer aldığı dikkat çekiyor. İddialara göre bu kurulum: 3.5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 50 MP periskop kamera, OIS destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameradan oluşacak.

Telefonun sağ kenarında alışıldık şekilde ses açma/kısma tuşları ve güç butonu yer alıyor. Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre sol tarafta ise "Magic Cube" adı verilen özel bir tuş bulunacak. Bu buton, kullanıcının istediği bir işlevi atayarak hızlı erişim sağlamasına olanak tanıyacak.

Oppo Reno14 ve Reno14 Pro'nun ne zaman tanıtılacağıysa belirsizliğini koruyor. Bu noktada beklentiler, önümüzdeki ayları işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Seriden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.