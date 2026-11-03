OPPO Reno17, 8.000 mAh Bataryayla Gelebilir

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OPPO Reno17, Türkiye'de satılan Reno16 5G ile aynı işlemciyi koruyup çok daha büyük bir bataryayla gelebilir. Sızıntıya göre telefonda Snapdragon 7 Gen 4 ve 8.000 mAh batarya bulunacak. Reno17 Pro'nun ekranı ise 6,3 inçe küçülebilir. OPPO seriyi Kasım 2026'da Çin'de tanıtacak.

OPPO Reno17 ve Reno17 Pro'nun Sızan Özellikleri

Bilgiler, Çin'in bilinen sızıntı hesaplarından Digital Chat Station'dan geldi. Hesabın Weibo paylaşımına göre seri 2 modelden oluşacak. Standart Reno17'de 6,5 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 8.000 mAh batarya bulunabilir.

Reno17 Pro'da ise 6,3 inç ekran, MediaTek Dimensity 8550 Super işlemci ve 7.200 mAh batarya bekleniyor. İki modelde de 50 MP periskop telefoto kamera olabilir. Seride 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneği konuşuluyor. Telefonların 5 farklı renkle satışa çıkması bekleniyor.

MyDrivers ise bir OPPO ürün müdürünün sözlerini aktardı. Buna göre OPPO, 4K canlı fotoğraf (Live Photo) süresini 3 saniyeden 6 saniyeye çıkarıyor. Canlı fotoğraf, deklanşöre basılan anın öncesini ve sonrasını kısa bir video olarak saklıyor.

Reno16 Serisinden Farkları

Çin'de satılan Reno16, 6,32 inç ekran, Dimensity 8550 Super ve 6.700 mAh batarya sunuyordu. Sızıntı doğruysa Reno17'de batarya kapasitesi yüzde 19 artacak. Reno16 Pro ise 6,78 inç ekran, Dimensity 9500s ve 7.000 mAh bataryayla gelmişti.

Yeni Pro modelde tablo daha karışık. Telefon daha küçük bir ekrana rağmen daha büyük bir batarya taşıyabilir. Buna karşılık işlemci, amiral gemisi sınıfındaki Dimensity 9500s'ten bir alt seriye inebilir. Çin'deki Reno16 Pro 16 GB'a kadar RAM sunarken Reno17 serisinde üst sınır 12 GB olarak geçiyor.

Çıkış Tarihi ve Türkiye Beklentisi

OPPO, Reno17 serisinin Kasım 2026'da Çin'de tanıtılacağını 30 Ekim 2026'da resmi Weibo hesabından duyurdu. Kesin tarih henüz belli değil. Ön kayıtlar şirketin çevrim içi mağazasında açıldı. Seriyle birlikte Watch 5 akıllı saat ve Pad Air 6 tablet de tanıtılacak.

Önceki nesil Reno16 serisi Çin'de 25 Mayıs 2026'da tanıtılmıştı. Reno16 5G, Türkiye'de 23 Temmuz 2026'da 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümüyle 55.999 TL'ye satışa çıktı. Aynı gün fiyatı açıklanan Reno16 Pro'nun 12 GB ve 512 GB'lık sürümü 72.999 TL'ydi.

Türkiye'deki Reno16 5G, Çin sürümünden farklı olarak Snapdragon 7 Gen 4 kullanıyor. Telefon 6,32 inç ekran, 6.700 mAh batarya ve 80W hızlı şarjla geliyor. Reno16, Çin'den yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'ye ulaşmıştı. Aynı takvim tekrarlanırsa Reno17 serisini 2027'nin ilk aylarında Türkiye'de görebiliriz.

Editörün Yorumu

Reno17'de Türkiye'deki kullanıcıyı en çok ilgilendirecek yenilik bana göre batarya. İşlemci aynı kalırken kapasitenin 8.000 mAh'e çıkması, aynı fiyat bandında ciddi bir pil ömrü artışı demek. Pro modelde ise küçülen ekran ve bir alt seriye inen işlemci herkesi memnun etmeyebilir. Bilgilerin tek bir sızıntıya dayandığını ve Türkiye sürümünün Çin modelinden farklı olabileceğini de unutmamak gerek.