Kapalı Olan AO3, Sahte Uygulama ve Sitelere Karşı Uyardı

Hayran kurgu sitesi Archive of Our Own'u (AO3) işleten kuruluş, sitenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılara karşı uyarı yayımladı. Kuruluşa göre AO3'e erişim vaat eden her site, uygulama ve ayna sahte. AO3 kesintisi bir güvenlik olayı nedeniyle 29 Ekim 2026'dan beri sürüyor. Sitenin geri gelmesi 4 haftayı bulabilir.

OTW'nin Dolandırıcılık Uyarısı

AO3'ü kâr amacı gütmeyen Organization for Transformative Works (OTW) işletiyor. Gönüllülerle çalışan kuruluşun uyarısı 1 Kasım 2026 akşamı Tumblr ve Bluesky hesaplarında yayımlandı. OTW'ye göre AO3'e özel erişim teklif eden, kişisel bilgi soran ya da "AO3'ü geri getirmeye yardım" için para isteyen herkes dolandırıcı.

Site açılana kadar AO3 sunucularına ya da veritabanına ulaşılabilecek bir ayna (mirror) yok. Ayna, bir sitenin kopyasını başka bir adreste sunan site anlamına geliyor. AO3'ün resmi bir uygulaması da bulunmuyor. OTW açık çağrıyla test kullanıcısı da aramıyor.

Kuruluş bağışları yalnızca otw.org/donate adresindeki formdan topluyor. Gönüllüler kimseden özel olarak para istemiyor. OTW eserlere ya da dosyalara giden bağlantılara yalnızca güvenilir kaynaklardan tıklanmasını öneriyor. Başkalarının paylaştığı bulut klasörleri ve .zip dosyaları yerine eserleri başka arşivlerde ya da sosyal medyada okumak daha güvenli.

Güvenlik Olayının Kapsamı

OTW 30 Ekim 2026'da AO3'te bir güvenlik olayının kanıtını bulduğunu duyurdu. Kuruluş olayın türü ve nedeni hakkında bilgi vermedi. Hiçbir AO3 verisi silinmedi. Eserler, yer imleri ve kudos adı verilen beğeniler güvende.

Kullanıcı veritabanında durum daha belirsiz. OTW veritabanının çalındığını düşünmüyor ama bu olasılığı dışlayamıyor. Veritabanında kullanıcı adı, e-posta ve IP adresi bulunabiliyor. Parolaların karma (hash) biçimi de bu bilgilerin arasında. Karma, parolanın kolayca geri çevrilemeyen karıştırılmış biçimi anlamına geliyor.

OTW'ye göre hiçbir karma yöntemi zayıf ya da başka yerde de kullanılan bir parolayı tam koruyamıyor. AO3 kullanıcıların gerçek adını toplamıyor. Bağışçı bilgileri de AO3'e bağlı olmayan ayrı bir sistemde duruyor. Kuruluşa göre bu veriler de açığa çıkmadı.

Kesintinin Süresi ve Öncesi

AO3 ilk olarak bakım gerekçesiyle kapandı. OTW aynı akşam sitenin 2-4 hafta kapalı kalabileceğini bildirdi. Site bu sürede bazı özellikleri kapalı ya da salt okunur biçimde açılabilir. Kurtarma çalışmaları sırasında yeniden kapanması da olası.

OTW'nin durum sayfası 2 Kasım 2026 öğleden sonra AO3'ü kapalı gösteriyordu. Kuruluşun dolandırıcılık uyarısında da güvenlik olayı duyurusunun ötesinde yeni bilgi yok. Sitede 18 milyondan fazla eser ve 11 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcı bulunuyor.

Kesintinin nedeni olarak önce PHP dilindeki açıklar konuşuldu. OTW'nin başka bir sitesi olan Fanlore, PHP'deki kritik güvenlik açıkları yüzünden 21 Ekim 2026'da yaklaşık 11 saatliğine kapatılmıştı. Bir OTW temsilcisi ise AO3'teki olayın PHP açığıyla ilgisi olmadığını söyledi. AO3, PHP yerine Ruby on Rails altyapısıyla çalışıyor.

Türk Kullanıcılar İçin Öneriler

OTW'nin Türkiye'deki kullanıcılara özel bir açıklaması yok. AO3 parolanızı başka sitelerde de kullanıyorsanız o sitelerdeki parolaları önlem olarak değiştirmeniz iyi olur.

Kuruluş her sitede güvenli ve benzersiz parola kullanılmasını, parolaların da bir şifre yöneticisinde saklanmasını tavsiye ediyor. Şifre yöneticisi kullanmanın avantajlarını daha önce anlatmıştık. Bitwarden bu işi gören uygulamalardan biri.

Kesinti boyunca OTW'nin önerisi, eserleri sosyal medyada ve başka arşivlerde yayımlamayı sürdürmek. Okumaya başka bir platformda devam etmek isteyenler Wattpad benzeri uygulamalar listemize göz atabilir.

Editörün Yorumu

Bana göre bu uyarı, belirsiz kalan veri sorusundan daha somut bir tehlikeye işaret ediyor. Sitenin 11 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısının beklediği bu dönem sahte uygulama ve ayna siteler için biçilmiş kaftan. Site açılana kadar AO3 adına para ya da bilgi isteyen her hesaba şüpheyle yaklaşın. Ama 2-4 haftalık süre kesin değil, bir tahmin. OTW siteyi daha önce kısıtlı biçimde açabileceğini umuyor.