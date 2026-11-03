Anthropic, Halka Arzda Japonya'dan 3,5 Milyar Dolar Toplamak İstiyor

Claude'un geliştiricisi Anthropic, ABD'deki halka arzında Japon yatırımcılara 3,5 milyar dolara kadar hisse satmayı planlıyor. Şirket bu payı 2 Kasım 2026'da Japonya'da yaptığı başvuruyla duyurdu. Anthropic halka arzı bu adımla Japonya'daki yatırımcılara da açılıyor. Tutar yabancı bir şirketin Japonya'da halka arzla topladığı en yüksek rakam olabilir.

Japonya Bağı ve Başvurunun Ayrıntıları

Anthropic Japonya ile bağını halka arzdan önce kurmuştu. CEO ve kurucu ortak Dario Amodei, Ekim 2025'te şirketin Asya-Pasifik'teki ilk ofisini Tokyo'da açtı. Amodei aynı ziyarette Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de görüştü.

Şirket Japonya'daki hisse satışı için hazırladığı menkul kıymet kayıt beyanını Kanto Yerel Maliye Bürosu'na verdi. Büro Japonya Maliye Bakanlığı'nın bölge birimi. Japonya payının üst sınırı 552,9 milyar yen, yani yaklaşık 3,5 milyar dolar.

Kesin tutar satış koşullarının belirleneceği tarihte netleşecek. Başvuruya göre sonuç üst sınırdan önemli ölçüde farklı olabilir. Satılacak hisse sayısı ve satış fiyatı da belli değil. Başvuruda halka arzın toplam büyüklüğü ve şirketin değerlemesi yazmıyor. Yeni hisselerden gelecek para işletme sermayesine, faaliyet giderlerine ve sermaye harcamalarına gidecek.

Japonya'daki satışı Mizuho Securities yönetiyor. Goldman Sachs, Rakuten ve SBI gibi başka aracı kurumlar da satışta yer alacak. Japon haber ajansı Kyodo, bireysel yatırımcıların hisseleri Mizuho, Rakuten ve SBI gibi kurumlardan alabileceğini yazdı. Nikkei'nin haberine göre bu 3 kurum SpaceX'in Japonya satışını da üstlenmişti. Kurumlar o hisseleri çoğunlukla bireysel yatırımcılara satmıştı.

Japon yatırımcılar SpaceX'in Haziran 2026'daki halka arzında 2,2 milyar dolarlık hisse almıştı. Anthropic'in Japonya payının üst sınırı bu rakamı yaklaşık yüzde 60 aşıyor. SpaceX hisseleri Ekim 2026'da da gündemdeydi. Elon Musk'ın ABD'deki her çocuğa kendi payından 1 SpaceX hissesi vereceğini yazdığını aktarmıştık.

Satış Ülkeleri ve Bireysel Pay

Japonya, hisselerin ABD dışında doğrudan satılacağı tek ülke değil. Japon finans sitesi Atarashii Keizai'nin başvurudan aktardığı listede Avustralya, Kanada, İngiltere ve İsviçre de var. Avrupa Ekonomik Alanı'nın bazı üye ülkeleri de bu listede geçiyor.

Bloomberg'in 28 Ekim 2026 tarihli haberine göre Anthropic, halka arzdaki hisselerin yüzde 15-20'sini bireysel yatırımcılara ayırmayı düşünüyor. Aynı habere göre ABD'deki bireysel satışı JPMorgan yönetecek. Bloomberg bu bilgileri konuya yakın kişilere dayandırdı.

Halka Arzın Takvimi ve Değerlemesi

Anthropic 26 Ekim 2026'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) halka arz başvurusunu herkese açık olarak verdi. Şirket A sınıfı hisselerini Nasdaq'ta "ANT" koduyla listeletmeyi planlıyor. Hisse satışı için bu başvurunun SEC'te yürürlüğe girmesi gerekiyor. Basındaki haberlere göre şirketin Kasım 2026'nın ortasında borsaya çıkması bekleniyor. Anthropic kesin bir tarih vermedi.

Reuters'a göre bazı yatırımcılar halka arz için yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir değerleme konuşuyor. Japon basını da şirketin halka arzla toplam 100 milyar dolar civarında ya da daha fazla kaynak toplayabileceğini yazdı. Bu durumda Anthropic'in halka arzı, SpaceX'i geçerek tarihin en büyüğü olabilir. Anthropic'in başvurusunda bu rakamların hiçbiri yer almıyor.

Şirketin son resmi değerlemesi ise 965 milyar dolar. Anthropic bu rakama Mayıs 2026'daki 65 milyar dolarlık yatırım turuyla ulaştı. Bu turla şirketin OpenAI'ı geride bırakıp dünyanın en değerli yapay zeka şirketi olduğunu aktarmıştık. Şirket aynı ay yıllıklandırılmış gelirinin 47 milyar doları geçtiğini de yazdı. Anthropic, Claude yapay zeka asistanının kurumsal müşteriler arasında yaygınlaşmayı sürdürdüğünü söylüyor.

Türk Yatırımcı İçin Durum

Türkiye, halka arzda ABD dışında doğrudan satış yapılacak ülkeler arasında bulunmuyor. Türk yatırımcılara halka arz aşamasında pay ayrıldığına dair bir bilgi yok. Fiyat aralığı ve satılacak hisse sayısı, ABD'deki halka arzlarda genellikle tanıtım turundan önce SEC'e verilen güncellenmiş başvuruyla açıklanıyor. Halka arzı takip ediyorsanız bir sonraki önemli adım bu belge olacak.

Editörün Yorumu

Bana göre Japonya tercihi, Anthropic'in denenmiş bir kanala yaslanması. SpaceX hisselerini çoğunlukla bireysel yatırımcılara satan kurumlarla çalışmak, Japonya'daki geniş kitleye ulaşmanın en kısa yolu. Bu seçim, şirketin büyük fonların yanında küçük yatırımcıya da güvendiğini düşündürüyor. Buna karşın 3,5 milyar dolar bir tavan. Fiyat aralığı açıklanmadan Japonya payının SpaceX'i gerçekten geride bırakıp bırakmayacağını kestirmek bana zor görünüyor.