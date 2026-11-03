Windows 10 Bilgisayarlar Artık Doğrudan Windows 11 26H2'ye Geçebiliyor

Microsoft, Windows 11 26H2 sürümünü tüm uygun cihazlara açtı. Donanımı yeten Windows 10 bilgisayarlar 24H2 ya da 25H2'yi kurmadan doğrudan bu sürüme geçebiliyor. Yükseltme ücretsiz ve 26H2, Ekim 2028'e kadar güncelleme alacak.

Microsoft'un Güncellediği Dağıtım Notu

Microsoft, Windows sürümlerinin durumunu release health sayfasında duyuruyor. Bu sayfadaki 26H2 notu 28 Ekim 2026'da değişti. Yeni nota göre 26H2 tüm uygun cihazlarda kullanılabiliyor. Sürüm 29 Eylül 2026'da 24H2 ve 25H2 çalıştıran bazı cihazlara gelmişti. Şirketin 21 Ekim 2026 notunda da tam dağıtım bu 2 sürümle sınırlıydı.

Yeni not Windows 10'u adıyla anmıyor. Şirket 24H2 ve 25H2 kısıtını metinden çıkarıp "tüm uygun cihazlar" ifadesine geçti. Teknoloji sitesi Neowin bu değişikliğe dayanarak Microsoft'un Windows 10 bilgisayarları da kapsama aldığını yazdı. Kurulum programlarıyla doğrudan geçiş yolu ise daha önce de açıktı. Arşiv kayıtlarına göre Microsoft'un indirme sayfası 26H2'yi Ekim 2026'nın ilk haftasında da güncel sürüm olarak listeliyordu.

Windows 10'dan Geçiş Yolları

En kolay yol Windows Update. Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update ekranında "Güncelleştirmeleri denetle" düğmesine basmanız yeterli. Microsoft'un gereksinim sayfasına göre ücretsiz yükseltme bu ekrandan sunuluyor. Yine de teklif her bilgisayarda görünmeyebilir. Microsoft uyumsuzluk saptadığı cihazlarda güncellemeyi geçici olarak bekletebiliyor.

Teklif gelmezse Windows 11 Yükleme Yardımcısı ile de geçiş yapabilirsiniz. Yardımcının çalışması için Windows 10'un 2004 ya da daha yeni bir sürümü ve 9 GB boş alan gerekiyor. Program Arm işlemcili bilgisayarlarda çalışmıyor. USB bellek ya da ISO disk kalıbı hazırlamak isteyenler Media Creation Tool uygulamasını kullanabilir. Microsoft Türkçe ISO dosyasını da sunuyor.

Windows 10'dan geçiş tam bir sürüm yükseltmesi olarak yapılıyor. Microsoft'un kısa kurulumlu etkinleştirme paketi yalnızca 24H2 ve 25H2 için geçerli. Bu paket sistemde hazır bekleyen özellikleri tek yeniden başlatmayla açıyor. Windows 10 kullanıcısının önce 24H2 ya da 25H2'yi kurmasına gerek yok.

Donanım Şartları

Yeni sürüm ek bir donanım şartı getirmiyor. Bilgisayarda en az 2 çekirdekli, 1 GHz ya da daha hızlı, uyumlu bir 64 bit işlemci bulunmalı. En az 4 GB RAM ve 64 GB depolama gerekiyor. Anakart yazılımı (UEFI) Güvenli Önyükleme (Secure Boot) özelliğini desteklemeli. TPM 2.0 (Güvenilir Platform Modülü) güvenlik yongası da şart.

Uyumluluğu Microsoft'un PC Sistem Durumu Denetimi (PC Health Check) uygulamasıyla öğrenmek mümkün. Uygulama ekran kartını ve ekranı denetlemiyor. Bu 2 bileşen için DirectX 12 desteği ve 9 inçten büyük 720p ekran isteniyor. Microsoft, şartları karşılamayan bilgisayara Windows 11 kurmayı önermiyor. Şirkete göre böyle bir bilgisayar desteği ve güncelleme alma hakkını kaybediyor.

Windows 10 Kullanıcısı İçin ESU ve Destek Süresi

Windows 10'un desteği sona ereli 1 yılı geçti. Bireysel kullanıcılara yönelik Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programı 12 Ekim 2027'ye uzatılmıştı. Microsoft'un ESU sayfası programa kayıtlı olmanın Windows 11'e geçişe engel olmadığını yazıyor. Kayıtlı ve donanımı uygun bir bilgisayar da 26H2'ye geçebiliyor.

Destek süresi de 26H2'yi öne çıkarıyor. Microsoft 26H2'nin Home ve Pro sürümlerine 10 Ekim 2028'e kadar güncelleme verecek. Bu tarih 25H2'de 12 Ekim 2027. Windows 11 24H2'nin Home ve Pro desteği Ekim 2026'da sona ermişti.

Editörün Yorumu

Bana göre donanımı yeten bir Windows 10 kullanıcısı için ESU artık kısa bir köprüden ibaret. 26H2'ye tek adımda geçmek, ESU'nun biteceği Ekim 2027'den yaklaşık 1 yıl sonrasına kadar güncelleme güvencesi veriyor. Öte yandan Microsoft'un notu Windows 10'u adıyla anmıyor. Windows Update'teki teklif de her bilgisayarda görünmeyebilir. Görünmüyorsa Yükleme Yardımcısı'na geçmeden önce donanımınızı PC Sistem Durumu Denetimi ile kontrol etmenizi öneririm.