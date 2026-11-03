Yakuza'nın Yaratıcısı Nagoshi'nin Stüdyosu Resmen Kapandı

Yakuza serisinin yaratıcısı Toshihiro Nagoshi'nin kurduğu Nagoshi Studio, resmen tasfiye sürecine girdi. Stüdyonun hissedarları dağılma kararını 31 Ekim 2026'da aldı. The Game Awards 2025'te tanıtılan Gang of Dragon'un akıbeti ise belli değil. Oyunun Steam sayfası açık duruyor.

Dağılma İlanı ve Sicil Kayıtları

Dağılma ilanı, Japonya'nın resmi gazetesi Kanpo'nun 2 Kasım 2026 tarihli ek sayısında çıktı. Japon hükümeti yasaları ve şirket ilanlarını bu gazetede yayımlıyor. Tasfiye, şirketin borç ve alacakları kapatılarak tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi anlamına geliyor. Süreci tasfiye memuru Minoru Morinaga yürütüyor. Stüdyodan alacağı olanların ilanın ertesi gününden itibaren 2 ay içinde başvurması gerekiyor.

Japon oyun sitesi Game Spark, şirketin ticaret sicili kayıtlarını 5 Ekim 2026'da aktarmıştı. Sicil kayıtlarında Nagoshi dahil yöneticilerin 31 Mart 2026'da birlikte görevden ayrıldığı görülüyordu. Game Spark'ın baktığı tarihte görevdeki tek yönetici Morinaga'ydı. NetEase ve stüdyo, kapanışla ilgili kamuya bir duyuru yayımlamadı.

NetEase'in Fon Kesme Kararı ve Sonrası

Sega'dan 2021'de ayrılan Nagoshi stüdyosunu aynı yıl kurdu. Stüdyonun resmi sitesi Ocak 2022'de açıldı. Şirketin tamamı Çinli teknoloji şirketi NetEase'e aitti. Bloomberg 7 Mart 2026'da NetEase'in stüdyoya verdiği fonu Mayıs 2026'dan itibaren keseceğini yazdı. NetEase sözcüsü de kararı doğruladı.

Aynı haberdeki isimsiz bir kaynağa göre NetEase, oyunun bitmesi için en az 7 milyar yen ek bütçe gerektiğini görünce desteği kesti. Haberdeki kaynaklara göre Nagoshi'nin yeni destekçi arayışı o tarihe kadar sonuçsuz kalmıştı. NetEase stüdyoya yoluna bağımsız devam edebileceğini söyledi. Ancak varlıkları ve markayı elinde tutmak için stüdyonun bedel ödemesi gerekiyordu.

NetEase, kurucusu William Ding'in girişimiyle son yıllarda oyun yatırımlarını azaltıyor. Şirket, Japonya'daki Visions of Mana yapımcısı Ouka Studios'u da 2024'te kapatmıştı.

Stüdyonun YouTube kanalı ve Gang of Dragon fragmanları Nisan 2026'da bir süre yayından kalktı. Resmi siteye Mayıs 2026'da erişilemez oldu. Birden fazla çalışan da Mayıs 2026 sonunda stüdyodan ayrıldı.

Gang of Dragon'un Akıbeti

Nagoshi Studio, ilk oyunu Gang of Dragon'u Aralık 2025'te The Game Awards 2025'te gösterilen oyunlar arasında duyurdu. Başrolde Koreli oyuncu Ma Dong-seok, Shin Ji-seong adlı karakteri canlandırıyor. Fragman oyun basınında olumlu tepki toplamıştı. Aksiyon-macera türündeki oyun, Tokyo'nun Kabukicho eğlence semtinde geçiyor. Steam sayfasında oyunun platformu olarak yalnızca PC görünüyor.

Kanpo'daki ilan oyunun geleceğinden söz etmiyor. Resmi bir iptal duyurusu da yok. Gang of Dragon'un Steam sayfası yayında kaldı. Game Spark ve oyun haber sitesi Insider Gaming, oyunun büyük olasılıkla hiç çıkmadan rafa kalkacağını düşünüyor.

Türkiye'deki Oyuncular İçin Durum

Gang of Dragon'un Steam Türkiye sayfasında fiyat ve çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun dil listesinde Türkçe de yok. Listede İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Korece var. İngilizce ve Japonca için seslendirme de bulunuyor.

Nagoshi'nin Sega'da yarattığı serinin Yakuza: Like a Dragon ve Like a Dragon: Infinite Wealth oyunları Steam Türkiye'de satılıyor. Oyunların fiyatı 19,99 ve 69,99 dolar. İki oyun da Türkçe dil seçeneği sunmuyor. Seriden Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties'ın Türkiye fiyatını da daha önce aktarmıştık.

Editörün Yorumu

Bana göre Gang of Dragon'un en büyük talihsizliği, fragmanı bu kadar beğenilmesine rağmen yeni bir destekçi bulamaması oldu. NetEase'in Ouka Studios'u kapattıktan sonra Nagoshi Studio'nun da fonunu kesmesi, bu sonucu şaşırtıcı olmaktan çıkarıyor. Yine de Steam sayfasının açık kalması bana küçük bir umut veriyor. Oyunun varlıklarını başka bir şirket satın alırsa proje geri dönebilir. Ancak bunun için somut bir işaret yok, bu yüzden beklentinizi düşük tutmanızı öneririm.