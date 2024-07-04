OPPO, Türkiye'de Yüksek Teknolojili Üretim Kapasitesini Artırıyor

Türkiye'deki akıllı telefon pazarı her geçen gün biraz daha büyüyor. Günümüzde, 7'den 70'e herkesin elinde bu cihazları görmek mümkün. Elbette ki bu durum, global markaların da ilgisini çekiyor ve yabancı yatırımların sayısı artıyor.

Ancak bazı markalar var ki sadece satış yapmak için değil, üretim için de ülkemizi tercih ediyor. Söz konusu markaların başında gelen OPPO ise, Türkiye'de yüksek teknolojili üretim kapasitesini artırıyor. İşte ayrıntılar...

OPPO'nun Türkiye'deki Fabrikasında Üretim ve İstihdam Artışı için Çalışmalar Başladı

Halihazırda dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan OPPO, 2021'de Türkiye'de ilk fabrikasını açtı. İstanbul Tuzla’da bulunan fabrika o tarihten bu yana hem yerli üretim hem de istihdam açısından ülkemize bir katma değer sağladı.

Üstelik şirket bununla yetinmeye niyetli değil. OPPO ve ülkemizdeki ortakları, yıl sonuna kadar fabrikanın üretim kapasitesini artırnak ve çalışan sayısını yıl sonuna kadar 1000'in üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Şu an için fabrikanın üretim kapasitesi ise yıllık 4,5 milyon adet. Açıklamalara göre tesisin satte ürettiği telefon sayısı da 25-50 arası. Ancak yeni üretim bantları ve çalışanlar sayesinde bu sayının da 2025'te artması bekleniyor.

OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“AGM ile stratejik ortaklığımız ve ‘Türkiye için Türkiye’de’ stratejimizle Türkiye’deki yüksek teknoloji üretim yeteneklerini geliştirmeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmaya kararlıyız.”

OPPO’yla yapılan ortaklıkla birlikte GSM sektöründe en büyük yerli yatırımcı konumuna geldiklerinin altını çizen Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç ise şunları söyledi:

“Şu an kurulu gücümüzle fabrikamızda yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. OPPO'nun mühendisleri ve teknik uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte çalıştığımız fabrikada, yıl sonuna kadar 1000 kişiyi aşkın istihdama ulaşmayı hedefliyoruz”