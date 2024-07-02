Oppo A3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bu yılın başlarında Oppo A3 Pro modelini Çin'de piyasaya süren Oppo şimdi daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Oppo A3'ü duyurdu. İşte tüm detayları ile Oppo A3 özellikleri ve fiyatı!

Oppo A3 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo A3'ün 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekranı Full HD+ çözünürlük sunuyor. 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan bu 10 bitlik panel, Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Maksimum parlaklık ise 1200 nit seviyesinde.

Qualcomm Snapdragon 695 işlemciden güç alan Oppo A3'te 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM seçeneklerine 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama seçeneği eşlik ediyor. Tabii microSD kart yuvası ile hafızayı artırabiliyorsunuz.

Arka taraftaki 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, Full HD 30 FPS video kaydı yapabilirken 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü de bulunuyor. Ön kamera ise yine Full HD 30 FPS video kaydı gerçekleştiriliyor ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde.

5000 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 7,15 mm kalınlığında ve 178 gram ağırlığında. Toza ve suya dayanıklı fakat alınmış herhangi bir sertifika bulunmuyor. Telefonun uluslararası piyasada satışa çıkıp çıkmayacağı şu anda bilinmiyor.

Oppo A3 fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 220 dolar olarak belirlenirken, 12 GB RAM ve 512 GB depolama için 290 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor.