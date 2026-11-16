Şarjı 7 Gün Dayanan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekrana Sahip

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OPPO, Watch 5 isimli yeni bir akıllı saat tanıttı. 25 gram ağırlığıyla gün boyunca bilekte rahatça taşınabilecek şekilde tasarlanan model, sağlık takibi ve spor özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cilt sıcaklığı ölçümü, uyku ve stres takibi gibi özelliklerin yanında dahili GPS alıcısı da sunan saat, telefon taşımadan egzersiz yapmak isteyenlere hitap ediyor.

OPPO Watch 5'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 1,85 inç AMOLED Çözünürlük 390 x 450 piksel Yenileme hızı 60Hz Parlaklık 600 nit, en yüksek 1500 nit Ekran koruması Gorilla Glass 5 Çerçeve Alüminyum Kalınlık 9,2 mm Ağırlık 25 gram (kayışsız) İşlemci BES2710IBP İşletim sistemi ColorOS Watch 17 Bağlantı Bluetooth 5.2, NFC Konum Dahili GPS Sağlık takibi Cilt sıcaklığı, kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku ve stres Spor modları 100'den fazla Dayanıklılık IP68, IP69, 5ATM Batarya kapasitesi 351 mAh Pil ömrü 7 güne kadar

OPPO Watch 5'in Ekranı Nasıl?

OPPO Watch 5, 1,85 inç AMOLED ekran kullanıyor. 390 x 450 piksel çözünürlüğe sahip panelin yenileme hızı 60Hz. Parlaklık değeri normal kullanımda 600 nit seviyesine ulaşırken en yüksek parlaklık 1500 nit olarak açıklanıyor. Gorilla Glass 5 koruması ekranı günlük kullanımda oluşabilecek çizilmelere karşı koruyor. Alüminyum orta çerçeveye sahip saatin kalınlığı 9,2 mm seviyesinde.

OPPO Watch 5 Hangi Sağlık Özelliklerini Sunuyor?

Saat, cilt sıcaklığını ölçebiliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini takip etmenin yanında uyku ve stres ölçümleri de yapabiliyor. Spor takibinde 100'den fazla aktivite modu bulunuyor. Kullanıcılar farklı egzersiz türlerini seçerek antrenman verilerini saat üzerinden takip edebiliyor.

OPPO Watch 5 Yüzmede Kullanılabilir mi?

IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan cihazda 5ATM suya dayanıklılık mevcut. Bu sayede akıllı saat yüzme sırasında sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Akllı saatin toza ve suya karşı dayanıklılığı, açık havada yapılan sporlar için de avantaj sağlıyor.

OPPO Watch 5 Telefonsuz GPS Kullanabiliyor mu?

Dahili GPS alıcısı, saatin konum bilgisini doğrudan belirlemesini sağlıyor. Koşu veya yürüyüş sırasında konum takibi yapmak için telefonun sürekli yanında bulunması gerekmiyor. Bluetooth 5.2 ve NFC bağlantıları da yer alıyor. OPPO'nun Xiaobu Assistant isimli dijital asistanı da saatte mevcut. Kullanıcılar sesli komutlarla asistandan çeşitli işlemleri gerçekleştirmesini isteyebiliyor.

OPPO Watch 5'in Şarjı Kaç Gün Gidiyor?

351 mAh batarya kapasitesine sahip Oppo Watch 5, tek şarjla 7 güne kadar kullanılabiliyor. Bu süre kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir. GPS ve sağlık takibi gibi özelliklerin sürekli açık tutulması pil ömrünü etkileyebilir.

OPPO Watch 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Watch 5 için 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 551 TL'ye denk geliyor.

OPPO Watch 5 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Watch 5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OPPO'nun pek çok akıllı saat modeli satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Watch 5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

OPPO Watch 5'in 25 gramlık ağırlığı ve 7 güne kadar ulaşan pil ömrü, saati gün boyunca çıkarmadan kullanmak isteyenler için önemli avantaj. Akıllı saat ayrıca dahili GPS özelliği sayesinde telefon taşımadan spor yapılabilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini takip etme dahil olmak üzere çeşitli sağlık özellikleri de önemli bir avantaj sağlayacaktır.