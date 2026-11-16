Redmi Note 18 5G'nin Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 18 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile ibrlikte gelmesi bekleniyor.

Redmi Note 18 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 18 5G'nin Çin sürümü 8.888 mAh, global sürümü ise 8.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasitelerin oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Telefon bu sayede yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacaktır. Şarj hızı ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 17 5G'nin Çin sürümünde 8.000 mAh, global sürümünde ise 7.700 mAh batarya kapastiesi yer alıyor. İki sürümde de 45W hızlı şarj desteği mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 45W hızlı şarj teknolojisi görebiliriz.

Redmi Note 18 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte gelmesi bekleniyor. AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renkler sahip. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Bu arada önceki modelde 6,99 inç ekran boyutu, 1080 x 2396 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

Redmi Note 18 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi henüz Redmi Note 18 5G'nin fiyatını açıklamadı. Redmi Note 17 5G'nin 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26.999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni model 29 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir.

Redmi Note 18 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 18 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.