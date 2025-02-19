Oppo'nun Yeni Akıllı Saati, Sağlık Odaklı Özellikleriyle Fark Yaratacak

Günümüz giyilebilir teknoloji pazarında pek çok farklı akıllı saat modeli ile karşılıyoruz. Bu alanda Apple ve Samsung marka cihazların yanı sıra Çinli teknoloji devlerinin geliştirdiği güçlü modelleri de görmek mümkün. Oppo'nun yarın tanıtacağı yeni akıllı saati bu duruma oldukça net bir örnek.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Watch 3 modelinin ardından Watch X2 isimli saatini de yarın düzenleyeceği lansmanla ilk kez sergileyecek. Yeni cihazin, bilhassa bazı üst düzey sağlıkm ve performans özelliğiyle öne çıkacağı belirtiliyor.

Oppo Watch X2 Özellikleri

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre yeni Oppo Watch X2, şirketin yakın zamanda tanıttığı Watch 3 ile benzer özelliklere sahip olurken, sağlık alanına daha çok odaklanan bir cihaz olarak öne çıkacak. Öyle ki, yeni akıllı saatin EKG, 8 kanallı kalp atış hızı, 16 kanallı kan oksijen ve bilek sıcaklık sensörü ile donatılacağı söyleniyor.

Watch X2 bu sensörlerin yanı sıra 14 temel sağlık parametresini analiz eden ve olası hastalıklar için kullanıcıları uyaran 60 saniyelik bir sağlık taraması da sunacağı belirtiliyor. Aktarılanlara göre cihaz ayrıca, diğer modellerden aşina olduğumuz yüksek tansiyon risk değerlendirmesi, uyku düzeni takibi, apne algılama, kalp sağlığı izleme ve hem fiziksel hem de zihinsel iyilik hali takibi gibi gelişmiş sağlık özelliklerine de sahip olacak.

Sağlık özelliklerine ek olarak Watch X2'nin, 2200 nit tepe parlaklığına ulaşan 1,5 inçlik gelişmiş bir ekran ile geleceği söyleniyor. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayacak cihazın titanyum çerçeveye ev sahipliği yapacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

10W hızlı şarj özelliğine sahip 648mAh bataryaya ile birlikte gelmesi beklenen Watch X2, NFC teknolojisi, suya dayanıklılık sertifikası, çift frekanslı GPS desteği ve arama yapmanızı sağlayan eSIM gibi üst düzey özelliklerle de rakiplerinden sıyrılacak.

Oppo Watch X2 Fiyatı

Çinli teknoloji devinin yeni akıllı saat modeli 20 Aralık'ta düzenlenecek bir lansman etkinliği ile resmen tanıtılacak. İlk etapta anavatanı Çin'de satışa sunulması beklenen saatin fiyatı hakkında henüz net bilgi yok. Cihazın 250 dolar bandında alıcı bulan Oppo Watch 3 ile benzer özellikler taşıdığını düşünürsek, yeni Watch X2'nin de benzer bir etiket değerine sahip olacağını tahmin edebiliriz.

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