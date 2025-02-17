Oppo'dan MacBook Kullanıcılarını Sevindiren Haber!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, çok yakında katlanabilir telefon dünyasında büyük ses getirecek yeni ürününü tanıtacak. Şirket, özellikle de ultra ince yapısıyla dikkat çeken Find N5 isimli katlanabilir telefonunu 20 Ocak'ta görücüye çıkarak. Yeni telefonunun bazı özelliklerini şimdiden duyurmaya başlayan firma, kısa bir süre önce Mac sahiplerini sevindirecek bir yeniliğini de duyurdu.

Bildiğiniz üzere, Apple'ın Mac bilgisayarları yalnızca uyumlu iOS cihazları tarafından kontrol edilebiliyor. Ancak yeni Oppo Find N5 bu alanda bir istisna olacak. Android cihaz, Mac cihazlarını uzaktan simüle edebilecek.

Oppo Find N5, MacBook'ları Uzaktan Kontrol Edebilecek

Çinli akıllı telefon üreticisinin ünlü yöneticilerinden Peter Lau, X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda Find N5'in bir özelliği de daha erkenden duyurdu. Lau’nun paylaşımına göre, markanın yeni katlanabilir cihazı, Mac bilgisayarlarını uzaktan kontrol etme yeteneğine sahip olacak. Kullanıcılar, Find N5 üzerinden bilgisayarlarının ekranını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek ve doğrudan işlem yapabilecek.

Bu yenilik ile birlikte, Mac sahiplerinin cihazlarını uzaktan kontrol etmek için iPhone kullanmak zorunda kalmayacak. Özelliğin tüm detayları henüz açıklanmadı. Ancak uzaktan kontrol için Wi-Fi veya Bluetooth gibi ağların kullanılması gerekeceğini tahmin ediyoruz. Ek olarak yeniliğin yalnızca Çin'e mi özel olacağı yoksa telefonun küresel versiyonu olan Oppo Open 2'nin de uzaktan kontrol yeteneğine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Oppo, yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili tüm detayları 20 Ocak tarihinde açıklayacak. O gün geldiğinde Oppo Find N5'şn Mac cihazlarını uzaktan kontrol etme özelliği hakkında daha fazla bilgiye sahip olamyı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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