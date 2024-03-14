Milyarderler Akıllanmıyor: Orijinalinden Daha Büyük Bir Titanik Yapımına Başlandı!

Titanik, bundan tam 111 sene önce bir buzdağına çarpmış ve dünyanın neredeyse en büyük deniz felakati yaşanmıştı. Yüzyıllardır etkisi süren felaket, sinemaya da uyarlanmıştı.

Geçtiğimiz sene de yeni bir Titanik faciasıyla tüm dünya ayağa kalktı. OceanGate Expeditions adlı şirketin Titan isimli araç ile turistleri geminin enkazına bir tura çıkarması felaketle sonuçlandı.

Günlerce araca ulaşım sağlanamadı ve arama kurturma ekipleri göreve koyuldu. Ancak aramalar maalesef faciayla sonladı. Yapılan araştırmalar ile aracın patlamış ve araçtaki milyardelerin de hayatını kaybetmiş olduğu bildirildi.

Tüm bu bahsetmiş olduğumuz olaylar maalesef dünyanın diğer yerlerindeki milyarderleri de durdurmaya yetmiyor. Şimdi de Avustralyalı milyarder Clive Palmer, yeni bir Titanik yapma kararı aldı.

İkinci Bir Titanik Gemisi Yapılacak

Milyarder iş insanı Palmer, yapılacak geminin daha üst düzeyde ve büyük olacağını söyledi. Titanik II olarak isimlendirilecek geminin ilk duyurusu 2012'de yapılmış ve 2018'de çalışmalara başlanmış olduğu biliniyor. Ancak COVID sebebiyle bu girişim devam edememişti.

Yeniden yapımı için çalışmalara başlandığını belirten Palmer açıklamalarıyla da oldukça dikkat çekiyor: "Titanik'i yapmak, evde oturup paramı saymaktan çok daha eğlenceli."

İlk yolculuğunun 2027 Haziran'da yapılması planlanan gemide balo salonu, yüzme havuzu ve hamam bulunacak. Orijinal Titanik'e benzer bir iç mekan tasarımı ve kabin düzenine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Aynı zamanda gemideki 835 kabinin yarısı 1900'lü yılların konseptine sahip olacak. Birinci sınıf yolculara ayrılan bu bölümde o döneme uygun giyinilecek. Üçüncü sınıf yolcular da ilk Titanik'teki gibi ortak yemek salonundaki uzun masalarda güveç, püre ve farklı yemek ikramlarıyla yolculuğuna devam edecek.