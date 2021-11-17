Orta Doğu Petrol Sonrası Çözümler Arıyor

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşam boyu başarı ödülü aldığı için Orta Doğu üretici ekonomilerini temiz enerji geçişini hızlandırmaya çağırıyor. Orta Doğu temiz enerjiye geçmek için farklı alternatifleri değerlendiriyor.

İcra Direktörü Fatih Birol bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası enerji endüstrisi konferansı ADIPEC'te yaşam boyu başarı ödülü aldı.

Ödül, BAE İklim Değişikliği Özel Elçisi Sultan Ahmed Al Jaber tarafından, Dr. Birol'un küresel enerji sektörünü değerlendiren ve temiz enerji geçişine nasıl uyum sağlayabileceğine dair netlik sağlayan uzun süredir devam eden çalışmasının tanınmasıyla verildi.

Sektöre temiz enerji geçişine nasıl uyum sağlayabileceğini gösteren çalışmalarıyla ödül alan Fatih Birol, ödüle cevaben sektör yöneticilerine, "Gelecek geçmişten çok farklı görünecek" dedi.

Orta Doğu temiz enerjiye geçmenin yollarını arıyor

Dr. Birol'un temiz enerji geçişini ilerletme çabalarının kabulü, IEA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki petrol ve gaz ihraç eden ülkeleri içeren küresel iklim eylemini hızlandırmak için geniş bir koalisyon kurma çabalarını çoğalttığı bir zamanda geldi.

Dr. Birol, Abu Dabi'deki ödül töreninde yaptığı kabul konuşmasında, "Dünya çapında zaten hepimizi etkileyen küresel ısınma, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için çok daha tehlikeli hale geldi. Bazıları küresel ortalamadan çok daha yüksek bir oranda ısınma yaşıyor." dedi.

Bölge bugün 900 yılı aşkın sürenin en kötü kuraklığını yaşıyor. Fatih Birol ise fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmak ve hızla daha temiz alternatiflere yönelmek için petrol ve gaz üreten ekonomilere duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"Yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha fazla, kaynak zengini ülkelerin ekonomik modelinde köklü değişiklikler kaçınılmaz görünüyor. Gelecek geçmişten çok farklı görünecek." dedi.

Birol'e göre, ekonomik çeşitlendirmeyi ve düşük karbonlu dönüşümü desteklemek için geleneksel güçlü yönlerin devreye girmesi gerekiyor. İlk harekete geçenler -proaktif bir yaklaşım benimseyen ülkeler- özellikle başarılı olabilir.

Fatih Birol konuşmasında, IEA'nın bölge genelinde birden fazla ülke ile çalışmasının, enerji sistemlerini karbondan arındırma çabalarını desteklerken aynı zamanda temiz enerji geçişinin getirebileceği ekonomik faydaları güvence altına almaya odaklandığını vurguladı.