ÖSYM'nin 2024 Sınav Takvimi Açıklandı!
ÖSYM, 2024 yılında gerçekleştireceği sınavlara yönelik sınav takvimini açıkladı. İşte detaylar!
2024 yılı içerisinde gerçekleşecek sınavlara yönelik sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.
Her yıl YKS, YDS, TUS, ALES, KPSS, YÖKDİL, DGS ve daha pek çok sınavdan sorumlu olan ÖSYM, 2024 yılı içerisinde katılımcıların gireceği sınavların tarihlerini açıkladı.
Bu tarihler bazı özel durumlarda değişkenlik gösterebiliyor, öyle ki yaklaşan Belediye Seçimleri de bu tarihlerde düzenleme yapılmasına neden olabilir.
2024 ÖSYM Sınav Takvimi
|Sınav
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|e-YDS 2024/1
|20.01.2024
|20.01.2024
|YÖKDİL 2024/1
|25.02.2024
|15.03.2024
|MSÜ 2024
|03.03.2024
|28.03.2024
|TUS 2024/1
|17.03.2024
|17.04.2024
|YDS 2024/1
|24.03.2024
|25.04.2024
|DUS 2024/1
|20.04.2024
|16.05.2024
|ALES 2024/1
|21.04.2024
|10.05.2024
|YKS 1. Oturum (TYT)
|08.06.2024
|17.07.2024
|YKS 2. Oturum (TYT)
|09.06.2024
|17.07.2024
|YKS 3. Oturum (YDT)
|09.06.2024
|17.07.2024
|DGS 2024
|30.06.2024
|14.08.2024
|KPSS Lisans 1. Oturum (Genel Yetenek)
|14.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 2. Oturum (Alan Bilgisi)
|20.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 3. Oturum (Alan Bilgisi)
|21.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 4. Oturum (ÖABT)
|04.08.2024
|23.08.2024
|KPSS Ön Lisans
|01.09.2024
|20.09.2024
|KPSS Ortaöğretim
|15.09.2024
|04.10.2024
|EUS 2024
|13.10.2024
|05.11.2024
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