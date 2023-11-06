ÖSYM'nin 2024 Sınav Takvimi Açıklandı!

2024 yılı içerisinde gerçekleşecek sınavlara yönelik sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

Her yıl YKS, YDS, TUS, ALES, KPSS, YÖKDİL, DGS ve daha pek çok sınavdan sorumlu olan ÖSYM, 2024 yılı içerisinde katılımcıların gireceği sınavların tarihlerini açıkladı.

Bu tarihler bazı özel durumlarda değişkenlik gösterebiliyor, öyle ki yaklaşan Belediye Seçimleri de bu tarihlerde düzenleme yapılmasına neden olabilir.

2024 ÖSYM Sınav Takvimi