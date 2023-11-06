ÖSYM'nin 2024 Sınav Takvimi Açıklandı!

ÖSYM, 2024 yılında gerçekleştireceği sınavlara yönelik sınav takvimini açıkladı. İşte detaylar!

ÖSYM'nin 2024 Sınav Takvimi Açıklandı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

2024 yılı içerisinde gerçekleşecek sınavlara yönelik sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

Her yıl YKS, YDS, TUS, ALES, KPSS, YÖKDİL, DGS ve daha pek çok sınavdan sorumlu olan ÖSYM, 2024 yılı içerisinde katılımcıların gireceği sınavların tarihlerini açıkladı.

Bu tarihler bazı özel durumlarda değişkenlik gösterebiliyor, öyle ki yaklaşan Belediye Seçimleri de bu tarihlerde düzenleme yapılmasına neden olabilir.

ÖSYM'nin 2024 Sınav Takvimi Açıklandı!

2024 ÖSYM Sınav Takvimi

Sınav Sınav Tarihi Sonuç Tarihi
e-YDS 2024/1 20.01.2024 20.01.2024
YÖKDİL 2024/1 25.02.2024 15.03.2024
MSÜ 2024 03.03.2024 28.03.2024
TUS 2024/1 17.03.2024 17.04.2024
YDS 2024/1 24.03.2024 25.04.2024
DUS 2024/1 20.04.2024 16.05.2024
ALES 2024/1 21.04.2024 10.05.2024
YKS 1. Oturum (TYT) 08.06.2024 17.07.2024
YKS 2. Oturum (TYT) 09.06.2024 17.07.2024
YKS 3. Oturum (YDT) 09.06.2024 17.07.2024
DGS 2024 30.06.2024 14.08.2024
KPSS Lisans 1. Oturum (Genel Yetenek) 14.07.2024 23.08.2024
KPSS Lisans 2. Oturum (Alan Bilgisi) 20.07.2024 23.08.2024
KPSS Lisans 3. Oturum (Alan Bilgisi) 21.07.2024 23.08.2024
KPSS Lisans 4. Oturum (ÖABT) 04.08.2024 23.08.2024
KPSS Ön Lisans 01.09.2024 20.09.2024
KPSS Ortaöğretim 15.09.2024 04.10.2024
EUS 2024 13.10.2024 05.11.2024

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Sınav Zamanı Kullanmanız Gereken 7 Android Uygulaması

Yılın bu zamanlarında yoğun bir sınav haftasına giren öğrenciler için hazırladığımız ve sınavlarında yararlı olacağını düşündüğümüz uygulamalara mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

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