ÖSYM'den KPSS'de Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Hakkında Açıklama!
ÖSYM tarafından KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen bütün ayrıntılar!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı hakkında oldukça önemli bir açıklamada yaptı. Yapılan açıklamayla beraber ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.
KPSS lisans oturumu, 18 Eylül 2022 tarihinde yeniden yapılmıştı. Sınav ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı. İki soru kitapçığının poşetinin açık olduğu ileri sürülmüştü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan iddiaya dair ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı.
ÖSYM'den KPSS'de Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yapılan inceleme sonucunda sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından saat 09.09'da sınav salonuna kapalı olarak getirildiğini ifade etti. Kapalı olan sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09.39-09.41 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı söylendi.
2022 KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek Oturumunda Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Hakkında Açıklama pic.twitter.com/S4jsqze3QB— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 24, 2022
Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kâğıtları poşetinin saat 09.44'te salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Soru kitapçıkları poşetinin 09.58-09.59 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya saat 10.00'da teslim edildiği anlaşılmıştır."
"Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir."
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