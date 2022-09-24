ÖSYM'den KPSS'de Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Hakkında Açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı hakkında oldukça önemli bir açıklamada yaptı. Yapılan açıklamayla beraber ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

KPSS lisans oturumu, 18 Eylül 2022 tarihinde yeniden yapılmıştı. Sınav ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı. İki soru kitapçığının poşetinin açık olduğu ileri sürülmüştü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan iddiaya dair ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı.

ÖSYM'den KPSS'de Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yapılan inceleme sonucunda sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından saat 09.09'da sınav salonuna kapalı olarak getirildiğini ifade etti. Kapalı olan sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09.39-09.41 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı söylendi.

2022 KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek Oturumunda Poşeti Açılmış Soru Kitapçığı Hakkında Açıklama pic.twitter.com/S4jsqze3QB — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 24, 2022

Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kâğıtları poşetinin saat 09.44'te salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: