ÖSYM Gelecekte Soruları Yapay Zekaya Hazırlatmayı Planlıyor!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, AA muhabirine verdiği röportajda, kurumun dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak yapay zekâ alanındaki hedeflerini anlattı.

Ersoy, ÖSYM'nin yapay zekâyı hem sınav görevlileri hem de adaylar için yer tahsisi ve tercih tahsisi de dâhil olmak üzere sınav sürecinin çeşitli yönlerine dâhil etme niyetini dile getirdi.

Yapay zekâ uzmanlarının ekiplerine eklendiğini ve ÖSYM'nin bu alandaki gelecek politikalarını şekillendirmeye odaklanan özel bir danışma kurulunun kurulduğunu vurguladı. Bu danışma kurulu, ÖSYM'nin stratejik yönünü planlamak için aktif olarak çalışmaya başladı.

Yapay Zeka, ÖSYM'nin Projelerinde Nasıl Bir Rol Oynayacak?

❝Soru üretmek için yapay zeka uygulamaları konusunda yeni bir projeye daha başladık❞



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" ile ilgili hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/b63c4Qqnda pic.twitter.com/FkKcinJvcQ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 6, 2023

Ersoy, sınavları etkileyen faktörleri ele almak ve sınavların daha sağlıklı ortamlarda yapılmasını sağlamak için de ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacağını duyurdu.

"Çalışmalar, anlık olarak bizim sistemimize aktarıldığında sınav süreçlerini daha da iyi optimize etmiş olacağız. Olumsuz durumlar oluştuğunda o bölgede okul tercihi yapmayacağız, söz konusu alanların dışındaki yerlere adayları yerleştireceğiz. Dolayısıyla mevcut birimlerin konuştuğu yapay zekâya dayalı bir sistemde adayların sınav binalarına ulaşmasında sıkıntı doğurmayan en uygun ortamı oluşturmuş olacağız. Bu da bizim süreçlerimizi optimize ederek her yönden tasarruf sağlamamıza katkı verecektir."

Ersoy ayrıca ÖSYM'nin soru üretimi için yapay zekâ kullanımını içeren projesini de açıkladı. Bu proje ile birlikte ÖSYM sınavlarındaki sorular yapay zekâ kullanılarak hazırlanırken, sonuç ve değerlendirme aşamasına da yapay zekâ eşlik edecek.

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